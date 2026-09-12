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Resistência antimicrobiana eleva casos de sepse em ambiente hospitalar

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O número de infecções graves em unidades de terapia intensiva (UTI) na Rússia apresentou um crescimento significativo. De acordo com os resultados do estudo RIORIT-25, a prevalência do choque séptico entre as infecções hospitalares subiu para 15% em 2025, comparado aos 10% registrados no ano anterior. O levantamento também aponta um aumento nos casos de pneumonia e outras infecções do trato respiratório.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
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O impacto clínico é severo, com a taxa de mortalidade por choque séptico atingindo 24,7%. Para os pacientes que sobrevivem, são comuns sequelas cognitivas, psíquicas e físicas. Especialistas indicam que aproximadamente um em cada três pacientes em UTI manifesta sinais de sepse após as primeiras 24 horas de internação.

A progressão para formas graves de infecção está vinculada à impossibilidade de tratamento cirúrgico em certas patologias e ao avanço da resistência antimicrobiana. O estudo revela que 10% dos óbitos por sepse são causados por patógenos que não respondem aos antibióticos convencionais. Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, afirma que a introdução de novos fármacos não será suficiente se não houver mudança na forma como os medicamentos atuais são utilizados, destacando que a automedicação persiste apesar de 52% dos russos conhecerem o problema da resistência bacteriana.

Globalmente, a sepse afeta 166 milhões de pessoas anualmente, com letalidade de 33%. Na Rússia, a combinação do aumento do choque séptico e da resistência microbiana elevou a questão ao nível de ameaça à segurança nacional.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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