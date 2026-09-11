Placas de pedra revelam sistema de fraude fiscal no Império Romano Tardio

В руинах древнего города Estratoneice, no oeste da Turquia, arqueólogos localizaram placas de pedra do século V que detalham um sistema de fraude fiscal no Império Romano Tardio. O que inicialmente parecia ser epitáfios funerários revelou-se um conjunto de atos administrativos que documentam a corrupção sistêmica e a resposta drástica do Estado.

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O ponto central dessas descobertas é a transição de uma falha administrativa para um crime de alta traição. A fraude, operada por fiscais de impostos por volta do ano 465 d.C., baseava-se na omissão de valores exatos nos recibos emitidos aos cidadãos. Essa lacuna permitia que os funcionários enviassem quantias reduzidas ao tesouro em Constantinopla, desviando a diferença para si.

A gravidade do caso escalou quando as fraudes atingiram bens pertencentes a Placidia, filha do imperador Valentiniano III. Esse fator mudou a natureza do delito: o que era um crime financeiro tornou-se um desafio direto à autoridade imperial. Como resultado, a repressão, liderada pelo prefeito do pretório Flávio Illus Pusei Dionísio por volta de 480 d.C., introduziu a pena de morte para os envolvidos.

A severidade dessa medida é anômala para a época. De acordo com o historiador Pawel Nowakowski, da Universidade de Varsóvia, Roma emitiu ao menos 11 decretos sobre a emissão de recibos fiscais entre os séculos IV e VI, mas nenhum deles previa a execução dos culpados anteriormente.

Contudo, a aplicação real dessa punição permanece incerta. O arqueólogo Pavel Sinitsyn observa que a ameaça de morte poderia ter função retórica, servindo como um instrumento de pressão psicológica para intimidar a burocracia corrupta, prática comum no direito romano para enfatizar a urgência de uma questão.

Os achados demonstram a tentativa do Estado romano de conter a corrupção através de editos públicos, mas deixam uma lacuna factual: sem registros de tribunais ou novas evidências epigráficas, não se pode afirmar quantos funcionários foram efetivamente executados. O dado concreto é a existência de uma escalada punitiva sem precedentes para proteger o patrimônio da família imperial.