Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Placas de pedra revelam sistema de fraude fiscal no Império Romano Tardio

Sociedade » Curiosidades

В руинах древнего города Estratoneice, no oeste da Turquia, arqueólogos localizaram placas de pedra do século V que detalham um sistema de fraude fiscal no Império Romano Tardio. O que inicialmente parecia ser epitáfios funerários revelou-se um conjunto de atos administrativos que documentam a corrupção sistêmica e a resposta drástica do Estado.

Археолог
Photo: freepik.com is licensed under Free More info
Археолог

O ponto central dessas descobertas é a transição de uma falha administrativa para um crime de alta traição. A fraude, operada por fiscais de impostos por volta do ano 465 d.C., baseava-se na omissão de valores exatos nos recibos emitidos aos cidadãos. Essa lacuna permitia que os funcionários enviassem quantias reduzidas ao tesouro em Constantinopla, desviando a diferença para si.

A gravidade do caso escalou quando as fraudes atingiram bens pertencentes a Placidia, filha do imperador Valentiniano III. Esse fator mudou a natureza do delito: o que era um crime financeiro tornou-se um desafio direto à autoridade imperial. Como resultado, a repressão, liderada pelo prefeito do pretório Flávio Illus Pusei Dionísio por volta de 480 d.C., introduziu a pena de morte para os envolvidos.

A severidade dessa medida é anômala para a época. De acordo com o historiador Pawel Nowakowski, da Universidade de Varsóvia, Roma emitiu ao menos 11 decretos sobre a emissão de recibos fiscais entre os séculos IV e VI, mas nenhum deles previa a execução dos culpados anteriormente.

Contudo, a aplicação real dessa punição permanece incerta. O arqueólogo Pavel Sinitsyn observa que a ameaça de morte poderia ter função retórica, servindo como um instrumento de pressão psicológica para intimidar a burocracia corrupta, prática comum no direito romano para enfatizar a urgência de uma questão.

Os achados demonstram a tentativa do Estado romano de conter a corrupção através de editos públicos, mas deixam uma lacuna factual: sem registros de tribunais ou novas evidências epigráficas, não se pode afirmar quantos funcionários foram efetivamente executados. O dado concreto é a existência de uma escalada punitiva sem precedentes para proteger o patrimônio da família imperial.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Folhas de pinheiro: a solução caseira para controlar a umidade nos móveis
Casa, Reforma e Imóveis
Folhas de pinheiro: a solução caseira para controlar a umidade nos móveis
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mulher
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mais populares
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto

Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.

Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Caju na Guiné-Bissau: novo plano visa transformar a castanha localmente
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Foco no couro cabeludo é a chave do método japonês para cabelos saudáveis
Jaqueta de couro vira peça central do guarda-roupa no outono de 2026
Moda 2026: cintura marcada e cortes ajustados substituem a era do oversize
Moda 2026: cintura marcada e cortes ajustados substituem a era do oversize
últimos materiais
Placas de pedra revelam sistema de fraude fiscal no Império Romano Tardio
O segredo da textura aveludada na sopa de lentilha vermelha turca
Regente na região de Vladimir usa três carros para manter coros folclóricos ativos
Rim de porco como alternativa à diálise: o que mostrou o caso clínico
Escolas da cidade russa não formam turmas do 10º ano por falta de alunos
Nova filial em Tula produzirá até 700 próteses biônicas por ano
Consumidor russo vence disputa judicial contra Samsung por falha técnica em aparelho
Xi Jinping na Índia: aproximação tática ou solução para conflitos territoriais?
Rússia projeta forte alta nas importações de mercadorias da Índia até 2029
Uso de novos fármacos em jovens com obesidade: o que mostram os dados
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.