Regente na região de Vladimir usa três carros para manter coros folclóricos ativos

Andrei Kuznetsov mantém a vida cultural de três localidades na região de Vladimir: Teikovo, Suzdal e Nepotyagovo. Para conseguir reger três coros folclóricos e atuar como organizador cultural, ele transformou a própria logística em parte do trabalho, servindo inclusive como motorista para as artistas que participam dos grupos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Музыкант играет на гуслях в концертном зале

A rotina de Kuznetsov reflete a dificuldade de manter atividades artísticas em pequenas cidades. Atualmente, ele percorre entre 100 e 200 quilômetros por dia e gasta cerca de 25% do seu salário apenas com combustível. Para evitar que as atividades parem por falhas mecânicas, ele mantém três carros antigos, garantindo que sempre haja um veículo disponível enquanto outro está em manutenção.

Sua trajetória profissional foi marcada por adaptações financeiras. Após estudar música em Moscou — onde se destacou tocando gusli e flauta —, Kuznetsov precisou trabalhar em uma destilaria nos anos 90 e como segurança em Moscou nos anos 2000 para se sustentar. Mesmo em regimes de trabalho temporário (вахта), ele utilizava o tempo livre para escrever partituras e planejar o repertório dos coros.

Além da regência, Kuznetsov recupera instrumentos musicais. Ele possui cerca de seis acordeões e dez harmônicas, muitos dos quais restaura por conta própria.

O impacto do trabalho de Kuznetsov é sentido principalmente por mulheres acima de 50 anos. Para esse grupo, os ensaios funcionam como um mecanismo contra o isolamento social, unindo a prática musical a encontros informais e redes de apoio digital.

A atividade também se estende a contextos de saúde. O coro realiza visitas regulares a asilos, onde a música folclórica é usada como ferramenta de estímulo, gerando reações inclusive em pacientes acamados que respondem ao som da harmônica.

Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que iniciativas culturais desse tipo, surgidas na base, são fundamentais para a qualidade de vida da população idosa em cidades pequenas e vilas, promovendo o envelhecimento ativo e o suporte psicológico.

Fonte: Pravda.Ru