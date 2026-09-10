TVI enfrenta sanção da ERC após falhas éticas em programa apresentado por Cristina Ferreira

Regulador condena TVI por relativizar violência sexual em programa de Cristina Ferreira

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) determinou que a emissora TVI violou a ética de antena durante a exibição do programa Dois às 10. Segundo a decisão divulgada nesta quinta-feira (10), a emissora falhou na responsabilidade social ao veicular conteúdos que relativizam a gravidade de crimes de violência sexual e justificam a conduta de agressores.

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O processo foi instaurado após mais de 4 mil queixas contra declarações da apresentadora Cristina Ferreira, feitas em abril. Na ocasião, ao discutir o caso de quatro influenciadores acusados de violentar uma adolescente de 16 anos em Loures, a apresentadora questionou se, em um cenário de "adrenalina", os agressores ouviriam ou entenderiam a recusa da vítima.

Impacto nas vítimas e risco para menores

Para a ERC, a abordagem do tema transferiu a responsabilidade para a vítima e tornou dubitável a questão do não consentimento. O regulador destacou que esse tipo de narrativa contribui para a revitimização e distorce a percepção pública sobre a violência de gênero.

Um ponto crítico da decisão refere-se à classificação etária do programa (12AP). A ERC alertou que a exposição de crianças e adolescentes a discursos que desvalorizam a violência sexual pode prejudicar a formação da personalidade dos jovens e induzi-los a reproduzir tais comportamentos.

Posição da ERC: O órgão regulador concluiu que a TVI descumpriu o artigo 34.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP), advertindo a emissora sobre a reincidência de condutas semelhantes.

Falha técnica e sanções

A análise da ERC também apontou que a psicóloga participante do programa não seguiu as diretrizes da Ordem dos Psicólogos Portugueses, apesar de possuir a qualificação profissional necessária para tratar do tema com rigor.

Como consequência, o regulador ordenou que a TVI exiba e leia um texto oficial em seu telejornal de maior audiência. A emissora foi instada a sensibilizar seus profissionais para o tratamento responsável de temas de relevância social.

Em sua defesa, a TVI afirmou estar convicta de que respeitou todos os limites de programação e negou ter veiculado discursos discriminatórios ou que desvalorizassem vítimas de violência doméstica.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).