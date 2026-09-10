Filha do Governador da Zambézia é acusada de peculato de 10 milhões

Filha do Governador da Zambézia é acusada de peculato de 10 milhões de meticais

O Gabinete de Combate à Corrupção na província da Zambézia acusou formalmente Marla Matos, filha do governador da província, de apropriação indevida de 10 milhões de meticais. O montante estava destinado à aquisição de uma embarcação.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Segundo a fonte da Procuradoria citada pelo jornal Carta de Moçambique, a defesa de Matos solicitou uma audiência preliminar para a realização de diligências investigativas adicionais. Outros quatro arguidos respondem aos mesmos cargos no processo.

Detalhes do caso e a OK Corporation

A irregularidade, detetada em 2022 na Direção Provincial de Transportes e Comunicações da Zambézia, envolve a transferência de fundos para a OK Corporation, empresa da qual Marla Matos é acionista. O caso tornou-se público após a não entrega da embarcação destinada ao transporte de passageiros e carga entre Quelimane e Inhassunge dentro do prazo acordado.

A investigação revelou que o contrato foi atribuído através de ajuste direto, dispensando o concurso público.

Reação política e a entrega da embarcação

O governador Pio Matos, após um período de silêncio perante questionamentos de jornalistas e organizações da sociedade civil, abordou o assunto durante a campanha para as eleições provinciais de 2024, prometendo "limpar o ar".

Posteriormente, a OK Corporation entregou uma embarcação, porém, foram levantadas suspeitas de que a mesma não cumpre as especificações técnicas necessárias para a navegação no trecho do Rio Bons Sinais. Esta entrega é interpretada como uma tentativa de mitigar o escândalo.

Paralelamente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) deslocou o Sub-Diretor do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) à Zambézia para fiscalizar processos de alto perfil que envolvem a alegada colusão entre figuras do governo, funcionários públicos e o setor privado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.