Atleta com autismo domina 300 movimentos para garantir vaga na seleção russa

Alexandra Volchenkova, uma atleta de 26 anos de Tula com autismo, conquistou a medalha de prata no campeonato russo de Taekwondo GTF, realizado em Kazan. Com esse resultado, a esportista garantiu sua vaga na seleção nacional da Rússia. Para chegar ao pódio, ela dominou 11 combinações técnicas (chamadas de "hyeongs"), que somam mais de 300 movimentos de ataque e defesa.

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Alexandra pratica esportes há mais de uma década. Começou com a equitação e, nos últimos quatro anos, focou no taekwondo. Atualmente, sua rotina consiste em quatro sessões de treino semanais, com duas horas de duração cada, em um centro de esportes adaptados.

No caso de Alexandra, as características do autismo funcionam a seu favor: a memória visual e mecânica aguçada facilita a memorização precisa de sequências complexas de movimentos, essenciais nas artes marciais.

O suporte à atleta vem de sua mãe, Elena Volchenkova, que também dirige a unidade de moradia assistida "Casa das Minhas Possibilidades". Esse sistema é voltado para pessoas com deficiência ou limitações de saúde, focando na autonomia doméstica.

Na prática, o modelo de moradia assistida ensina habilidades básicas para a vida independente, como cozinhar, limpar a casa e interagir socialmente, reduzindo a dependência total de parentes.

Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que a criação de condições para a moradia assistida permite que pessoas com distúrbios de desenvolvimento migrem de um estado de dependência absoluta para a autonomia parcial ou total no cotidiano.

Fonte: Pravda.Ru