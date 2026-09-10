Mosteiro em região isolada russa cria marca de roupas para financiar comunidade

Uma comunidade monástica no vilarejo de Kherson, na região de Orenburg, próximo à fronteira com o Cazaquistão, alterou sua base financeira para sobreviver ao isolamento geográfico. Diante da ausência de fiéis locais e de uma loja de artigos religiosos, o mosteiro criou a marca de roupas "K Svetu" (Para a Luz), transformando a produção artesanal na principal fonte de renda da comunidade.

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O скит (skit — pequeno mosteiro ou eremitério), onde vivem 21 irmãs sob a liderança do hieromonge Andrei Baranov, já produzia ícones, queijos e doces. No entanto, a introdução de uma linha de vestuário contemporâneo em 2022, composta por moletons e camisetas com citações ortodoxas e orações, mudou a dinâmica econômica do local.

O modelo de negócio da marca opera da seguinte forma:

Preços e tributação: Itens como camisetas custam a partir de 4,5 mil rublos. Legalmente, as receitas são registradas como doações ao mosteiro.

Itens como camisetas custam a partir de 4,5 mil rublos. Legalmente, as receitas são registradas como doações ao mosteiro. Distribuição: A venda ocorre via loja virtual e redes sociais, com um público de mais de 200 mil seguidores, alcançando cidades como Moscou, São Petersburgo e Kazan.

A venda ocorre via loja virtual e redes sociais, com um público de mais de 200 mil seguidores, alcançando cidades como Moscou, São Petersburgo e Kazan. Identidade: A comunicação mistura estética moderna — com um logotipo inspirado na "cruz samurai" — e indicações de livros e filmes sugeridos pelo superior da comunidade.

O lucro das vendas custeia as despesas básicas (alimentação, remédios e combustível), a manutenção de oficinas e a casa de peregrinos. Além disso, os recursos financiam a restauração da Casa Imperial em Orsk, um patrimônio cultural regional, e o apoio a um ginásio ortodoxo.

Estruturalmente, o complexo é autossuficiente, contando com templo, biblioteca, oficina de ícones e hortas. A comunidade também desempenha funções sociais, como a contratação de jovens com deficiência egressos do Centro "Mayak" e a oferta de hospedagem gratuita para peregrinos.

Para a economista especializada em mercado de trabalho Irina Kostina, a criação de uma marca própria permitiu que a comunidade rompesse a dependência da demanda local, que é limitada em vilarejos isolados. A transição para o comércio eletrônico converteu a economia monástica tradicional em uma microempresa de alto valor agregado, onde o ativo principal não é a peça de roupa, mas o conteúdo ideológico e o reconhecimento da marca.

O crescimento do projeto foi impulsionado por competências técnicas: uma das irmãs, que possuía experiência anterior no mercado de moda vintage em Moscou, assumiu a gestão de redes sociais. Isso permitiu que a linguagem religiosa fosse adaptada para um público mais jovem ou menos familiarizado com a liturgia rigorosa.

Dessa forma, a comunidade nas estepes de Orenburg estabeleceu um sistema autônomo, onde o sucesso comercial garante a manutenção do mosteiro e o investimento em projetos culturais da região.

Fonte: Pravda.Ru