Recuperação da visão: o papel inesperado da gordura facial

A gordura acumulada nas bochechas, especificamente nos chamados coxins adiposos de Bichat, pode ter uma utilidade médica além da estética: a recuperação da visão e a regeneração óssea.

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Pesquisadores do Instituto de Limfologia Clínica e Experimental (filial do ICiG SB RAS) identificaram que as células-tronco mesenquimais (CTMs) extraídas dessas bolsas de gordura possuem alta capacidade de regeneração.

Recuperação da córnea

Quando a córnea sofre uma lesão, o corpo ativa a divisão de miofibroblastos para fechar a ferida. No entanto, se houver excesso dessas células, formam-se cicatrizes que tornam a córnea opaca, resultando na perda da visão. As células-tronco retiradas das bochechas atuam como reguladores naturais, controlando esse processo e ajudando a evitar a cegueira.

Reconstrução óssea e implantes

O estudo também testou a interação dessas células com materiais utilizados em cirurgias ortopédicas, como telas de niquelideto de titânio. Os testes mostraram que as células-tronco se aderem firmemente ao metal, envolvendo os fios da malha e criando uma camada contínua. Essa característica indica que o material biológico das bochechas é compatível com implantes de titânio, o que pode acelerar a integração do dispositivo ao corpo.

O potencial das células

As células-tronco mesenquimais são multipotentes, ou seja, conseguem se transformar em diferentes tecidos, como cartilagem, osso ou gordura. O uso de células do próprio paciente reduz as chances de rejeição e oferece maior precisão no controle da cicatrização dos tecidos.