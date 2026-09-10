Traição da farda no Porto: sentença inédita marcou o fim de atividades paralelas perigosas

Policiais em Porto são condenados por tráfico e abuso de poder

Três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram condenados pelo Juízo Central Criminal do Porto por crimes que incluem tráfico de entorpecentes, abuso de poder, falsificação de documentos e agressão física. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público nesta quarta-feira, 9 de setembro.

Photo: Wikipedia by Jin Zan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лежачий полицейский

As penas variam conforme a gravidade da participação de cada agente no esquema:

Primeiro agente: Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por tráfico de drogas, peculato, abuso de poder, falsificação de documento agravada, ofensa à integridade física qualificada, detenção de arma proibida, falsas declarações e tentativa de favorecimento pessoal.

Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por tráfico de drogas, peculato, abuso de poder, falsificação de documento agravada, ofensa à integridade física qualificada, detenção de arma proibida, falsas declarações e tentativa de favorecimento pessoal. Segundo agente: Condenado a 7 anos e 8 meses de prisão por tráfico, peculato, abuso de poder, falsificação de documento agravada, ofensa à integridade física qualificada e posse de arma proibida.

Condenado a 7 anos e 8 meses de prisão por tráfico, peculato, abuso de poder, falsificação de documento agravada, ofensa à integridade física qualificada e posse de arma proibida. Terceiro agente: Condenado a 4 anos e 10 meses de prisão, com a pena suspensa, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e abuso de poder.

Um quarto réu, cuja profissão não foi detalhada, recebeu uma pena de 9 meses de prisão por cinco crimes de falsas declarações, valor substituído por 220 dias de multa.

Esquema de troca de drogas e informações

O tribunal considerou provado que, entre dezembro de 2022 e julho de 2023, os policiais agiam de forma irregular em seus bairros de atuação. Eles recrutavam consumidores de drogas para que estes identificassem traficantes em pontos de venda. Em troca das informações, que eram usadas para realizar prisões em flagrante, os agentes forneciam entorpecentes para consumo dos informantes, estabelecendo um "pacto de silêncio".

Além disso, a investigação revelou que os policiais ignoravam deliberadamente a presença de certos traficantes, permitindo que continuassem a operar. Durante essas atividades, os agentes também subtraíram um celular avaliado em 102 euros.

O processo detalha ainda que os policiais agrediram um consumidor de drogas e apreenderam substâncias que deveriam servir como pagamento aos informantes. Durante as detenções, os agentes portavam munições, armas de fogo e bastões extensíveis fora das normas legais.

O Ministério Público informou que as condenações ainda aguardam o trânsito em julgado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).