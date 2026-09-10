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Glaciar Khumbu no Monte Everest: um fator humano inesperado derrete o gelo de forma acelerada

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O derretimento do Glaciar Khumbu, no Monte Everest, não é resultado apenas do aquecimento global. Pesquisadores nepaleses identificaram um fator antropogênico inesperado: centenas de milhares de litros de urina humana depositados anualmente no gelo. O calor desses resíduos biológicos é suficiente para transformar toneladas de gelo em água a cada temporada, alterando a estabilidade da região.

Гора Эверест
Photo: flickr.com by Gunther Hagleitner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гора Эверест

A tese central reside na diferença térmica. Enquanto a neve e a chuva caem em temperaturas próximas ou abaixo de zero, a urina humana é expelida a aproximadamente 37°C. Em um ecossistema de alta altitude, onde o equilíbrio térmico é crítico, esse aporte de energia funciona como um reagente térmico, fundindo a estrutura cristalina do gelo e criando pontos de instabilidade localizados.

Os números do Departamento de Geodésia e Cartografia do Nepal ilustram a escala do problema. No acampamento base, situado a 5.364 metros, a população sazonal chega a mais de 2 mil pessoas (entre alpinistas e sherpas). Considerando que cada indivíduo produz, em média, 3,18 litros de urina por dia e permanece no local por cerca de 50 dias, o volume total vertido no glaciar na temporada de 2023 atingiu 338.299 litros.

De acordo com a modelagem teórica, essa carga térmica é capaz de derreter 154 toneladas de gelo por temporada. Embora esse volume seja pequeno diante da massa total do Khumbu, a concentração do impacto na área do acampamento base gera consequências estruturais. O biólogo-ecologista Arkadiy Kuznecov observa que esse fluxo de calor acelera a degradação do gelo, transformando-o em uma massa instável.

Essa degradação não é apenas superficial. O geólogo Aleksey Trofimov aponta que a alteração da densidade nas camadas inferiores do gelo compromete a segurança de quem sobe a montanha, tornando a cascata de gelo do Khumbu mais imprevisível e propensa a desmoronamentos.

O cenário revela uma contradição na gestão ambiental do Everest. Desde 2003, resíduos sólidos são recolhidos em barris azuis, mas a gestão de resíduos líquidos permanece inexistente. Mesmo a política de depósitos caucionais de 4 mil dólares para a remoção de lixo sólido mostrou-se ineficaz, pois muitos alpinistas recolhem detritos antigos na base para recuperar o dinheiro, ignorando os depósitos nos campos superiores.

Para reverter o quadro, pesquisadores liderados por Khim Lal Gautam propõem a remoção do acampamento base do glaciar. A mudança para terrenos rochosos ou morenas glaciares eliminaria o contato direto dos resíduos com o gelo, reduzindo a instabilidade térmica e aumentando a segurança dos alpinistas.

A complexidade da solução reside na altitude. A instalação de banheiros biológicos é tecnicamente inviável acima de 5.000 metros, pois as baixas temperaturas anulam a atividade bacteriana necessária para o tratamento. Como explica o ecologista Denis Polyakov, a natureza não consegue processar a carga metabólica do turismo extremo, resultando em um glaciar que, literalmente, "queima" sob a pressão humana.

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