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Botânicos identificam a Thismia daemona em altitudes elevadas na Tailândia

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В лесах национального парка Thong Pha Phum, no oeste da Tailândia, botânicos encontraram uma planta que parece ter saído de um cenário gótico. A espécie, batizada de Thismia daemona, possui flores negras com pétalas externas alaranjadas e três prolongamentos em forma de chifres. Esse aspecto peculiar, descrito como "diabólico", deu origem ao nome da planta.

Необычный растение в лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Необычный растение в лесу

O que torna a T. daemona fascinante não é apenas a estética, mas sua estratégia de sobrevivência. Ela pertence a um grupo de plantas que abandonou completamente a fotossíntese. Sem clorofila, a planta não consegue produzir a própria energia a partir da luz solar; em vez disso, ela pratica a micoheterotrofia, parasitando a rede de micélio de fungos no solo para obter nutrientes.

Essa dependência invisível dita o ritmo de vida da planta: a maior parte do tempo ela permanece oculta sob a terra. Ela emerge para a superfície apenas por algumas semanas ao ano, produzindo pequenos caules floridos que, devido ao formato e cores vibrantes, renderam ao gênero o apelido de "lanternas mágicas".

A descoberta foi feita em maio de 2025 por uma equipe liderada por Sahut Chantanaorapinta, da Universidade Prince of Songkla, em altitudes superiores a 900 metros. Para confirmar que se tratava de uma nova espécie, os pesquisadores realizaram o sequenciamento do DNA mitocondrial e nuclear, além de uma análise morfológica detalhada. Os dados genéticos posicionaram a planta na seção Geomitra, revelando um parentesco próximo com a espécie T. betung-kerihunensis, nativa de Bornéu.

Embora a aparência lembre a T. limkokthayi da Malásia, a nova espécie se distingue pelas pétalas externas alaranjadas e carnudas, e especialmente pela "mitra" (a estrutura central da flor) preta e rugosa, com três apêndices longos em forma de clava.

A situação da T. daemona é crítica. Até o momento, foi identificada apenas uma população com menos de 50 exemplares, concentrada em uma área minúscula de 0,05 km². Como esse local coincide com uma rota turística dentro da área protegida, a planta corre riscos imediatos: pedestres podem esmagar os brotos frágeis ou compactar o solo, danificando os fungos dos quais a planta depende para viver.

Devido a essa vulnerabilidade, os autores sugerem a classificação de "Criticamente Em Perigo" (CR). O biólogo Andrey Voroshilov observa que a descoberta evidencia a enorme biodiversidade oculta nas florestas montanhosas da região. Para espécies com a distribuição tão restrita, a perda de uma única população pode significar a extinção global imediata.

Resta saber se a T. daemona é um endemismo exclusivo daquela crista montanhosa ou se populações semelhantes existem em outras partes da Tailândia e em Mianmar, áreas que ainda não foram exploradas com foco nessa espécie.

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Author`s name Petr Ermilin
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