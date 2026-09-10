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Erro bizarro na morgue de Lisboa: negligência grave transformou o momento do luto em caos absoluto

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A Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa, foi notificada a endurecer os protocolos de identificação de corpos após a troca de dois cadáveres. O erro só foi percebido por familiares durante o velório, evidenciando uma falha grave nos controles internos da instituição.

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Negligência na identificação

O incidente ocorreu em 15 de janeiro, quando a unidade entregou a uma agência funerária o corpo de um paciente errado. Ambos os óbitos haviam ocorrido no dia anterior. De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a falha é classificada como "especial gravidade", pois nenhum dos envolvidos no processo de liberação do corpo notou a troca.

A ERS destacou que houve negligência grosseira e desrespeito à dignidade dos pacientes. Embora existisse um procedimento formal de dupla verificação de identidade, ele foi ignorado. Os técnicos auxiliares de saúde da casa mortuária admitiram não ter cumprido a norma e não informaram a chefia sobre o ocorrido, alegando que priorizaram a resolução imediata da situação.

Causas do erro: Segundo a ERS, o incidente foi provocado por um aumento expressivo no número de óbitos, que causou superlotação na casa mortuária, uso de armazenamento excepcional e fadiga física dos profissionais.

Medidas corretivas e exigências

Após o episódio, a ULS São José implementou algumas mudanças, como a designação de um técnico exclusivo para tarefas administrativas e atendimento a funerárias, além de supervisões e visitas surpresa da direção. Contudo, o regulador determinou a adoção de medidas adicionais para evitar a repetição do caso.

As novas exigências impostas pela ERS incluem:

  • Revisão e reforço dos mecanismos de dupla verificação de identidade;
  • Definição clara das responsabilidades de cada profissional no processo;
  • Realização de auditorias internas para avaliar a execução dos protocolos;
  • Ajuste da capacidade humana e material da casa mortuária para lidar com períodos de superlotação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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