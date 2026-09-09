Negligência dentro do colégio: pais avançam na justiça por indenização de valor milionário

Ação indenizatória por morte de aluno em escola de Leiria

Os pais de um adolescente de 15 anos, morto após a queda de uma trave de futebol em um colégio de Leiria, entraram com uma ação judicial exigindo quase 500 mil euros em indenizações. O processo, que tramita no Juízo Central Cível de Leiria, aponta como responsáveis o professor de educação física e a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, proprietária da instituição.

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A petição inicial detalha a divisão dos valores pleiteados:

Danos patrimoniais: cerca de 233 mil euros, destinados à mãe do aluno.

cerca de 233 mil euros, destinados à mãe do aluno. Danos não patrimoniais: 265 mil euros, referentes à perda do direito à vida e danos intercalares, a serem pagos solidariamente pelos réus.

O acidente e a negligência

O caso ocorreu em 25 de maio de 2021, no Colégio Conciliar de Maria Imaculada. Durante a aula de educação física, o aluno do 9.º ano pendurou-se na trave, que tombou e o atingiu na cabeça. O adolescente morreu no Hospital de Santo André, em Leiria, menos de uma hora após o impacto.

As investigações apontaram que a estrutura não estava fixada ao solo nem possuía contrapesos para evitar o deslocamento ou a queda. A acusação sustenta que o professor, responsável pela segurança do material em aula, falhou ao não verificar as condições do equipamento. Já a congregação religiosa é responsabilizada por ser a gestora das estruturas e a empregadora do docente.

Status Criminal: O professor foi condenado pelo Tribunal Judicial de Leiria a um ano e dois meses de prisão (pena suspensa) por homicídio por negligência. Uma diretora da escola também chegou a ser acusada de homicídio por negligência grosseira, mas foi excluída do julgamento durante a fase de instrução.

Próximas etapas

Além dos valores financeiros, o processo civil aborda o impacto psicológico e profissional na vida dos pais, bem como o histórico escolar e a personalidade do menor. A audiência prévia para discutir a indenização está marcada para o dia 22 de setembro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).