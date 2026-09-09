Aposentado dado como morto: uma falha burocrática bizarra interrompeu sua existência oficial

Um aposentado de 66 anos, residente do distrito de Tara, na região de Omsk, precisou recorrer à Justiça para provar que está vivo. O motivo foi o bloqueio de sua conta previdenciária pelo Fundo Social da Rússia, após o sistema registrar o falecimento do homem.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина рассматривает счета за коммунальные услуги

O erro foi causado por uma coincidência de dados que começou na década de 1980. Em 1984, o morador de Omsk precisou emitir uma segunda via do passaporte usando sua certidão de nascimento. No mesmo período, em Irkutsk, outra pessoa obteve um documento de identidade utilizando exatamente o mesmo nome completo, data e local de nascimento.

O sósia viveu décadas com a identidade do aposentado, constituiu família e teve três filhos. Quando esse homem faleceu, em dezembro de 2002, a notificação de óbito entrou nos registros estatais e foi vinculada automaticamente à conta do aposentado de Omsk, interrompendo seus pagamentos.

Para recuperar o benefício, o homem teve que reunir provas documentais de sua trajetória nos últimos 40 anos. No tribunal, ele apresentou:

diploma de curso técnico e comprovantes de serviço militar;

carteira de trabalho com registros de funções como operador de colheitadeira, motorista de cooperativa agrícola e funcionário de central telefônica;

certidões de casamento e de nascimento dos filhos (nascidos em 1989 e 1992).

Testemunhas também foram ouvidas durante o processo para confirmar a identidade do autor da ação.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que esses casos ocorrem devido a falhas nos sistemas de verificação de dados do passado. Na época, a ausência de um registro digital unificado permitia que pessoas usassem dados de terceiros para emitir documentos.

O Tribunal Municipal de Tara considerou os pedidos do aposentado procedentes e ordenou a exclusão do registro de óbito de sua conta. A decisão ainda não entrou em vigor.

Fonte: Pravda.Ru