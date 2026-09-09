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Descoberta rara na Bolívia: mutação genética inédita altera drasticamente a sobrevivência na natureza

Sociedade » Curiosidades

Em uma reserva ambiental na Bolívia, pesquisadores registraram um filhote de tracajá-Amazonas com aparência muito diferente da habitual. Em vez do casco esverdeado e da pele amarelada típicos da espécie, o animal apresenta coloração clara, quase branca, com vasos sanguíneos rosados visíveis através dos tecidos.

Белая черепаха в лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая черепаха в лесу

O quadro é compatível com albinismo, condição em que o organismo não produz melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele, do casco e de outros tecidos. Em tartarugas, especialmente em Podocnemis unifilis, esse tipo de mutação é pouco frequente. Na região, foram registrados três casos semelhantes em 2024 e nenhum em 2025, o que reforça o caráter raro da observação.

A coloração branca torna o animal muito visível no ambiente natural. Em condições normais, a tonalidade verde-oliva ajuda a tartaruga a se confundir com a água, a lama e a vegetação, reduzindo o risco de ataques. Um exemplar albino perde essa vantagem e fica exposto a aves, jacarés e outros predadores que se orientam pela visão.

O tracajá-Amazonas já enfrenta dificuldades mesmo em indivíduos sem alterações genéticas. Mudanças climáticas e redução de áreas adequadas para nidificação e alimentação afetam a espécie em toda a sua área de ocorrência.

Para o biólogo-ecólogo Arkadiy Kuznetsov, o albinismo em répteis costuma trazer sensibilidade elevada à radiação ultravioleta. A melanina exerce função protetora na pele, e sua ausência facilita queimaduras solares e danos aos olhos, especialmente em animais jovens que permanecem por longos períodos expostos à luz direta.

O caso chama atenção por sua raridade, mas também por lembrar o que o albinismo representa na prática para um quelônio: menor chance de sobrevivência fora de um ambiente protegido, pele mais sensível à radiação e olhos mais vulneráveis à luz. Em programas de conservação, exemplares como esse geralmente só têm chances em cativeiro, sob controle de exposição solar, hidratação e alimentação.

A quem encontra um animal albino em ambiente natural ou urbano, a recomendação básica é não tentar capturá-lo, não oferecer alimento e evitar manuseio desnecessário. Quando a situação envolver risco à saúde do animal, risco de atropelamento ou agressão por cães, o melhor caminho é acionar o órgão ambiental municipal ou estadual responsável pela fauna local. Para qualquer outra situação, o registro fotográfico e a comunicação às autoridades ambientais são suficientes para que profissionais avaliem a necessidade de intervenção.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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