O motivo prático por trás das longas unhas acrílicas de Dolly Parton

Маникюр Долли Parton é muito mais do que um detalhe estético; é parte de um código visual construído a dedo. Unhas acrílicas longas, batom vermelho e penteados volumosos formam a silhueta hiperfeminina que a cantora usa como marca registrada há décadas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Длинный маникюр

Quando as unhas viram instrumento

Há um caso raro na música em que as unhas receberam crédito oficial nos créditos de um álbum. Durante a composição do tema do filme "9 to 5" (1980), Dolly precisava de um padrão rítmico para se inspirar.

Sem ter um violão à mão, ela usou as próprias unhas acrílicas para criar um som de percussão. O ritmo foi mantido na gravação final e, nos créditos do disco, consta a curiosa anotação: "Nails by Dolly".

Estética "trash" e correção visual

O estilo de Dolly não nasceu de tendências de moda, mas de uma observação social. Em entrevista ao The Guardian, ela contou que se inspirou em uma mulher de sua cidade natal, no Tennessee. Embora a vizinha fosse rotulada como "trash" (termo usado nos EUA para descrever pessoas de classe baixa com gostos considerados vulgares), Dolly enxergou beleza naquela imagem provocante e decidiu adotá-la.

Mais tarde, em conversa com a Allure, a artista revelou a lógica prática por trás da escolha: o acrílico funciona como uma ferramenta de correção visual. Para ela, as unhas longas servem para alongar dedos curtos, da mesma forma que os saltos compensam a altura e as perucas ajustam a estrutura do cabelo.

Adaptação técnica no palco

Manter unhas extremas impõe desafios reais para quem toca instrumentos de corda. Para não abrir mão da imagem nem da música, Dolly precisou adaptar a forma como toca violão.

Ela abandonou dedilhados complexos e acordes que exigem muita curvatura dos dedos, passando a utilizar afinações abertas e alterando o ângulo de pressão nas cordas. Essa mudança evita que as unhas quebrem ou que ela toque cordas indesejadas. A cantora chegou a demonstrar essa técnica ao vivo no The Tonight Show Starring Johnny Carson, provando que o comprimento das unhas não atrapalha a performance profissional, desde que haja um ajuste técnico no modo de tocar.

Lógica de construção da imagem de Dolly Parton:

Unhas acrílicas: Resolvem a dificuldade de crescimento natural e alongam visualmente os dedos.

Resolvem a dificuldade de crescimento natural e alongam visualmente os dedos. Saltos altos: Compensam a baixa estatura e ajustam as proporções do corpo.

Compensam a baixa estatura e ajustam as proporções do corpo. Perucas: Solucionam a questão de cabelos rebeldes e garantem a forma perfeita do penteado.