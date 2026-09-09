Deserto do Atacama mudou drasticamente de cor: satélites da NASA flagraram consequências climáticas

Satélites da NASA registraram um fenômeno raro no Deserto do Atacama, uma das regiões mais áridas do planeta: a cobertura de neve em larga escala. Em agosto de 2026, dois temporais sucessivos transportaram neve desde a Cordilheira dos Andes até a costa do Pacífico, um evento que ocorre, em média, poucas vezes a cada década.

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Imagens dos satélites Landsat 8 e Landsat 9, capturadas nos dias 6 e 14 de agosto, mostram a transformação do planalto de Chajnantor — onde opera o radiotelescópio ALMA — de um terreno marrom para um campo branco. Dados do espectrorradiômetro MODIS, do satélite Terra, confirmaram em 19 de agosto que a camada de neve se estendeu por centenas de quilômetros a oeste, aproximando-se do porto de Antofagasta. O volume de precipitação resultou em enchentes e deslizamentos de terra, com centenas de casas destruídas e milhares de pessoas afetadas.

A dinâmica meteorológica por trás do evento envolveu o que o físico atmosférico René Garreaud, da Universidade do Chile, descreve como um "mínimo isolado": uma zona de baixa pressão que se desprendeu da corrente de jato estratosférica. Esse sistema se formou paralelamente a uma depressão baroclínica incomumente vasta, que se estendeu desde a Terra do Fogo até as subtropicais. Quando essa configuração encontrou a alta umidade costeira, a precipitação atingiu áreas extremas. Em Taltal, por exemplo, caíram cerca de 40 mm de chuva em três dias, valor dez vezes superior à média anual da localidade.

O cenário foi potencializado pelo fenômeno El Niño. A atuação do El Niño enfraquece o anticiclone subtropical, que normalmente mantém a região seca, e favorece a criação de um anticiclone de bloqueio no Pacífico Sul. Esse conjunto de fatores altera a trajetória das tempestades, empurrando-as em direção ao equador. Um evento similar já havia sido registrado na região de Norte Chico em julho de 2026.

Embora as imagens de satélite permitam mensurar a extensão do fenômeno, a interpretação dos dados exige cautela. O climatologista Maksim Orlov observa que um evento isolado, mesmo que geográficamente amplo, não é suficiente para definir uma tendência climática sem a análise de séries temporais longas e estudos de atribuição.

O caso serve para detalhar a mecânica de penetração de umidade em zonas hiperáridas sob certas configurações circulatórias. No entanto, a ocorrência permanece como um evento pontual dentro do ciclo do El Niño, e não como uma regra estabelecida. Para determinar se a frequência desses episódios está mudando, será necessário acumular mais dados orbitais e aprimorar as modelagens climáticas.