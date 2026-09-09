Oceano de Trinidad esconde segredos ancestrais: uma expedição mudou tudo o que sabíamos do mar

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Mais de 93% das águas territoriais de Trinidad e Tobago permanecem em profundidades que impossibilitam o mergulho recreativo. Até pouco tempo, menos de 0,001% dessas áreas haviam sido mapeadas, transformando o fundo do oceano da região em um verdadeiro vazio biológico. Esse cenário mudou com a expedição do navio Falkor (too), que percorreu 13% das águas nacionais e identificou cerca de 20 espécies potencialmente novas para a ciência.

Медузы в океане
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медузы в океане

O maior desafio biológico nessas profundezas é a ausência total de luz, o que anula a possibilidade de fotossíntese. Para sobreviver, a vida se organiza em torno de fontes alternativas de energia. Os pesquisadores localizaram 25 "respiros frios" (cold seeps) — fendas no assoalho oceânico por onde escapam gases do interior da Terra. Nessas áreas, ocorre a quimiossíntese: bactérias convertem compostos químicos em energia, sustentando comunidades inteiras. É o caso dos mexilhões Gigantidas childressi, que servem de abrigo para peixes-sandia (Pachycara caribbaeum), enquanto tubarões-fantasma (quimeras) patrulham a coluna de água acima dessas fontes.

Fora das fendas químicas, a sobrevivência depende da "neve marinha" — detritos orgânicos que descem lentamente da superfície — ou de eventos raros de deposição de biomassa. A exemplo disso, a 1.025 metros de profundidade, a equipe encontrou a carcaça de uma raia manta (Mobula). Em um ambiente de escassez alimentar, um corpo desse porte funciona como um banquete prolongado, fornecendo nutrientes para centenas de organismos profundos por um longo período.

A expedição também registrou predadores com adaptações extremas, como o peixe-engole-preto (Chiasmodon niger), avistado a 1.259 metros. O animal possui mandíbulas que se deslocam e um estômago altamente elástico, permitindo que ele consuma presas maiores que o próprio corpo. Graças à transparência do ventre do espécime observado, os cientistas conseguiram visualizar a última refeição do peixe.

O volume de material coletado resultou em um salto quantitativo para a ciência local: mais de 700 amostras foram entregues ao Museu Zoológico da Universidade das Índias Ocidentais, em St. Augustine, multiplicando por 12 a coleção de profundidades da instituição.

De acordo com o biólogo Andrey Voroshylov, esses dados ajudam a decifrar os mecanismos que sustentam a vida sob pressão extrema e escuridão total, além de revelar como esses ecossistemas isolados se conectam à biodiversidade global dos oceanos.

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Author`s name Petr Ermilin
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