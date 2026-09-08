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As bacias dos rios Amazonas e Orinoco, na América do Sul, abrigam anacondas com dimensões que desafiam a percepção comum sobre répteis. A capacidade de atingir centenas de quilos permite que esses predadores dominem a cadeia alimentar em ambientes de florestas inundadas e pântanos, onde a água atua como suporte para massas corporais que seriam impraticáveis em terra firme.

Анаконда
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Анаконда

Embora existam debates acadêmicos sobre o limite biológico de crescimento da espécie, registros de campo documentam espécimes que confirmam a existência de anacondas gigantes. Abaixo, detalhamos cinco casos documentados de indivíduos com dimensões excepcionais.

O registro da Colômbia (1944)
Em 1944, uma patrulha militar na Colômbia, sob o comando do general Dandon, encontrou uma serpente termorregulando ao sol. A medição feita com trena militar indicou 11,43 metros.
"Tais índices são extremamente raros e a herpetologia moderna os analisa com cautela. No entanto, não se pode ignorar evidências de expedições de campo, pois predadores em selvas preservadas podem atingir seus limites biológicos máximos", explicou ao Pravda.Ru o zoólogo Dmitriy Melnikov.

A expedição de Robert Lammon na Guiana (1954)
O pesquisador Robert Lammon localizou nas planícies pantanosas da Guiana uma fêmea de anaconda verde. O estado de letargia do animal após a alimentação permitiu a medição exata: 8,5 metros de comprimento e 180 kg. Lammon observou que a circunferência do corpo do animal era comparável à cintura de um homem adulto, evidenciando a especialização do animal para a emboscada em ambientes semiaquáticos.

O recorde de massa no Brasil (1960)
Um dos maiores registros de peso documentados ocorreu no Brasil em 1960. Uma fêmea de 8,5 metros pesava 227 kg. Essa massa muscular concentrada permite que a serpente imobilize presas de grande porte, como bovinos adultos, por meio da constrição. "Um peso acima de 200 kg é um ponto crítico para um réptil. A água compensa a massa corporal, permitindo que a cobra mantenha a mobilidade que seria impossível em solo seco", explicou ao Pravda.Ru o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov.

Ana-Julia e a nova espécie no Equador (2024)
No início de 2024, a identificação de um novo tipo de anaconda verde do norte foi confirmada através de um espécime chamado Ana-Julia. Com 6,3 metros e cerca de 200 kg, a serpente passou por análise genética, que comprovou diferenças substanciais em relação às espécies conhecidas. A espessura do corpo, comparável a um pneu de carro, demonstra a eficiência adaptativa do animal em seu nicho ecológico.

O achado no Rio Xingu (2016)
Durante a construção de uma barragem no estado do Pará, em 2016, foi encontrado o corpo de uma serpente de aproximadamente 10 metros, morta por detonações em uma gruta. O diâmetro do corpo na parte mais larga chegava a um metro. "O caso do Rio Xingu demonstra a importância de considerar a biossegurança e a preservação do habitat em grandes obras, para evitar a perda de representantes da megafauna", afirmou ao Pravda.Ru o especialista Mikhail Kravtsov.

Resumo de espécimes documentados:

  • Colômbia (1944): Comprimento recorde de 11,43 m.
  • Brasil (1960): Peso confirmado de 227 kg.
  • Equador (2024): Identificação de nova espécie (Ana-Julia).
  • Rio Xingu (2016): Diâmetro corporal de aproximadamente 1 m.

Funcionamento e Hábitos

As anacondas gigantes habitam preferencialmente as bacias do Amazonas e Orinoco, onde a disponibilidade de presas como capivaras, jacarés e aves de grande porte sustenta seu metabolismo. Apesar do tamanho, são animais discretos; a estratégia de caça baseia-se na camuflagem e no ataque surpresa. Embora teoricamente capazes de engolir um ser humano, tais eventos são raros e frequentemente carecem de comprovação científica oficial. No contato com turistas, o animal tende a evitar o confronto, a menos que seja provocado em seu território.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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