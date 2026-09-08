Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Hotéis de Istambul: o perigo escondido em sensores de movimento nos quartos

Sociedade » Curiosidades

A polícia de Istambul desmantelou uma rede especializada em filmagens ilegais de hóspedes em hotéis da cidade. Foram apreendidos arquivos com 15 mil fotos e vídeos, capturados por câmeras ocultas e vendidos em canais fechados de redes sociais.

Стамбул
Photo: Own work by Gargarapalvin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стамбул

Entre os detidos estão o técnico responsável pela instalação dos equipamentos e o administrador da plataforma de venda dos conteúdos. Investigações descartaram a hipótese de invasão externa do sistema de vigilância; mensagens no telefone do técnico confirmaram a ação deliberada.

O risco afeta turistas e visitantes de Istambul. As câmeras eram camufladas em sensores de movimento — dispositivos comuns em hotéis modernos para controle de iluminação e climatização —, o que torna os pequenos blocos brancos nos cantos dos quartos discretos e menos suspeitos.

De acordo com o Conselho de Proteção de Dados Pessoais da Turquia, é proibida a instalação de câmeras em quartos, banheiros, spas, hammams e salas de massagem. A gravação de áudio e o reconhecimento facial sem consentimento formal por escrito também são ilegais. Os envolvidos no esquema podem enfrentar penas de até 15 anos de prisão.

Ao fazer o check-in, recomenda-se realizar uma inspeção visual no quarto. É aconselhável observar se há sensores em posições incomuns ou objetos estranhos em áreas de maior privacidade. Caso encontre algum dispositivo suspeito, a recomendação é entrar em contato imediato com a administração do hotel e registrar a irregularidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Mulher
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Mais populares
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas

Uma nova abordagem do minimalismo nas unhas propõe combinar bases neutras com elementos gráficos pontuais para criar um visual equilibrado.

Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
últimos materiais
Desempenho escolar em queda livre em Portugal: novas evidências apontam para um retrocesso geracional
Hotéis de Istambul: o perigo escondido em sensores de movimento nos quartos
Incêndios florestais avançam para o Ártico russo em ritmo alarmante
Fim da era dos antigos kolkhozes: o novo modelo industrial impulsionou resultados nunca antes vistos
Frango ou peru: qual a melhor escolha para a dieta?
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Jovem de 21 anos é internado em estado crítico após usar vape na Rússia
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
Sonolência infantil na escola: quando o café da manhã pode ser a causa
Nizhny Novgorod expande oferta de educação tecnológica para reter população ativa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.