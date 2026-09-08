Hotéis de Istambul: o perigo escondido em sensores de movimento nos quartos

A polícia de Istambul desmantelou uma rede especializada em filmagens ilegais de hóspedes em hotéis da cidade. Foram apreendidos arquivos com 15 mil fotos e vídeos, capturados por câmeras ocultas e vendidos em canais fechados de redes sociais.

Photo: Own work by Gargarapalvin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Стамбул

Entre os detidos estão o técnico responsável pela instalação dos equipamentos e o administrador da plataforma de venda dos conteúdos. Investigações descartaram a hipótese de invasão externa do sistema de vigilância; mensagens no telefone do técnico confirmaram a ação deliberada.

O risco afeta turistas e visitantes de Istambul. As câmeras eram camufladas em sensores de movimento — dispositivos comuns em hotéis modernos para controle de iluminação e climatização —, o que torna os pequenos blocos brancos nos cantos dos quartos discretos e menos suspeitos.

De acordo com o Conselho de Proteção de Dados Pessoais da Turquia, é proibida a instalação de câmeras em quartos, banheiros, spas, hammams e salas de massagem. A gravação de áudio e o reconhecimento facial sem consentimento formal por escrito também são ilegais. Os envolvidos no esquema podem enfrentar penas de até 15 anos de prisão.

Ao fazer o check-in, recomenda-se realizar uma inspeção visual no quarto. É aconselhável observar se há sensores em posições incomuns ou objetos estranhos em áreas de maior privacidade. Caso encontre algum dispositivo suspeito, a recomendação é entrar em contato imediato com a administração do hotel e registrar a irregularidade.