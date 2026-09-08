Jovem de 21 anos é internado em estado crítico após usar vape na Rússia

Médicos da região de Primorsky, na Rússia, salvaram um jovem de 21 anos que desenvolveu lesões pulmonares graves após iniciar o uso de um vaporizador eletrônico (vape). O paciente foi admitido no hospital em estado crítico, apresentando inflamação aguda nos tecidos pulmonares que exigiu a instalação imediata de ventilação mecânica (respirador).
Para estabilizar o quadro, a equipe médica aplicou uma terapia complexa, que incluiu a administração de antibióticos. Após a intervenção, houve melhora no estado de saúde do paciente, que conseguiu superar a fase crítica da enfermidade.
Os especialistas atribuem a pneumonia à inalação dos vapores do líquido do dispositivo. Segundo a análise médica, esses processos inflamatórios no sistema respiratório podem ser desencadeados tanto pela composição química dos líquidos utilizados quanto pela forma como os aparelhos são operados.
A equipe médica alerta para o aumento de casos semelhantes entre jovens, destacando que a deterioração pulmonar associada aos vapes pode ocorrer de forma rápida. Sintomas como falta de ar, tosse ou dificuldade respiratória durante o uso de cigarros eletrônicos requerem assistência médica imediata, visto que a tentativa de automedicação em casos de pneumonia é ineficaz e perigosa.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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