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Lagostins com cores raras revelam segredos genéticos e ambientais no Golfo do Maine

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Encontrar um lagostim azul no oceano é como ganhar em uma loteria biológica: a chance é de uma em dois milhões. Mas há algo ainda mais raro. A probabilidade de encontrar um espécime com o casco dividido em duas cores é de apenas uma em 50 milhões. Gertrude, a azul, e Ethel, a bicolor (laranja e preta), são esses raros sobreviventes que, em vez de terminarem em um prato de restaurante, agora vivem no Instituto de Pesquisa do Golfo do Maine (GMRI), servindo como modelos vivos para estudantes de genética e ecologia.

Синий лобстер
Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Синий лобстер

A cor padrão do lagostim americano (Homarus americanus) varia entre tons de verde e marrom, a camuflagem ideal para se esconder no fundo rochoso. Esse efeito visual é gerado pela astaxantina, um pigmento composto por camadas de vermelho, amarelo e azul que, sobrepostas, criam a coloração natural da espécie.

A mudança de cor ocorre quando há falhas genéticas que alteram a concentração desse pigmento ou a forma como ele interage. O azul intenso é fruto de uma mutação pontual. Já o caso de Ethel, com o corpo dividido, segue a lógica do quimerismo. Isso acontece quando dois ovos fertilizados, antes de serem depositados, se tocam e um absorve o outro. O resultado é um único organismo com dois conjuntos distintos de informações genéticas, o que distribui os pigmentos de forma diferente em cada lado do corpo.

Além da genética, a dieta molda a aparência. Lagostins que se alimentam predominantemente de peixes pequenos, em vez de camarões ou caranguejos, consomem menos astaxantina, o que reduz a intensidade da cor do casco.

Essas anomalias biológicas ganham relevância quando analisadas sob a ótica do ambiente. O Golfo do Maine é uma das áreas oceânicas que mais aquece no planeta; um estudo de 2015 mostrou que a temperatura ali subiu mais rápido que em 99% do restante dos oceanos. Embora tenha havido um resfriamento temporário a partir de 2021, dados da NOAA de julho de 2026 indicam que a estabilidade do ecossistema ainda não foi recuperada.

Como explica o biólogo ecologista Arkadiy Kuznecov, variações na coloração e a diversidade da espécie podem servir como indicadores para entender como os habitantes marinhos se adaptam a mudanças bruscas na temperatura e na composição química da água.

Atualmente, Gertrude e Ethel integram o programa LabVenture, onde alunos utilizam dados climáticos reais para compreender a dinâmica submarina e a viabilidade da economia azul na região.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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