Tribunal do Cairo condena apresentadora Sarah Jalifa e seu irmão à pena de morte

Apresentadora de TV e irmão são condenados à morte por tráfico de drogas no Egito

Um tribunal penal do Cairo condenou a apresentadora e produtora de televisão Sarah Jalifa, junto ao seu irmão Mohamed Jalifa, à pena de morte. Os dois são acusados de fundar e liderar uma organização criminosa dedicada à fabricação e ao tráfico de entorpecentes.

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Além da pena capital, a sentença incluiu a condenação por posse ilegal de armas e munições, além de uma multa de 500 mil libras egípcias (aproximadamente 8.450 euros). O processo também resultou na condenação de outras nove pessoas à prisão perpétua, com duração de 25 anos, enquanto sete réus foram absolvidos.

Operação do laboratório clandestino

A investigação apontou que os irmãos Jalifa exerciam a liderança central do grupo. Segundo o acórdão, a dupla importava matéria-prima química de fora do Egito e utilizava um edifício residencial como laboratório secreto. No local, as drogas eram produzidas e preparadas para a venda.

O tribunal fundamentou a decisão em evidências consideradas irrefutáveis, que incluem:

Depoimentos de 20 testemunhas;

Gravações e vídeos que comprovam a coordenação direta entre os líderes e os demais membros;

Apreensão de mais de 750 quilogramas de drogas sintéticas e insumos de fabricação.

O caso envolveu inicialmente 28 arguidos. A sentença de morte por enforcamento aplicada a Sarah e Mohamed Jalifa ainda permite a interposição de recurso.