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Condições desumanas em Washington: o relato chocante do português detido pelas autoridades

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Português retorna a Portugal após detenção por serviço de imigração dos EUA

Hugo Sousa, cidadão açoriano, já se encontra em Portugal após ter sido detido pelo ICE (Immigration and Customs Enforcement), o serviço de imigração dos Estados Unidos. O português permaneceu sob custódia das autoridades americanas em Washington por um período de seis semanas.

Преступник
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Em entrevista à RTP, Sousa relatou ter sido submetido a condições desumanas durante o tempo em que esteve detido no país.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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