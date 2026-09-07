Condições desumanas em Washington: o relato chocante do português detido pelas autoridades

Hugo Sousa, cidadão açoriano, já se encontra em Portugal após ter sido detido pelo ICE (Immigration and Customs Enforcement), o serviço de imigração dos Estados Unidos. O português permaneceu sob custódia das autoridades americanas em Washington por um período de seis semanas.
Em entrevista à RTP, Sousa relatou ter sido submetido a condições desumanas durante o tempo em que esteve detido no país.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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