Ameba rara em água doce deixa menino em estado grave em Israel

Em Israel, um menino foi internado em unidade de terapia intensiva após infecção pela ameba Naegleria fowleri. Segundo o Ministério da Saúde do país, a criança está em estado grave, conectada a ventilação mecânica e recebendo tratamento intensivo. O caso ganhou repercussão por envolver um microrganismo raro, mas de evolução potencialmente devastadora quando atinge o sistema nervoso central.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Медицинская сестра готовит оборудование для инфузии в больнице

A Naegleria fowleri vive em água doce quente, especialmente em lagos, rios e fontes termais. A contaminação ocorre quando a água contaminada entra pela cavidade nasal e a ameba consegue migrar pelo nervo olfatório até o cérebro, provocando uma meningoencefalite primária grave. Na maior parte das exposições, o sistema imunológico elimina o microrganismo sem sintomas, mas, quando a infecção se instala, a letalidade é historicamente muito elevada.

Os surtos e casos isolados são raros e, em geral, estão ligados ao banho em águas doces abertas durante períodos de calor intenso, quando a temperatura da água sobe, ou após chuvas fortes, que alteram a composição dos corpos d'água. O risco não está em tocar ou beber a água, e sim na entrada dela em quantidade pelo nariz durante mergulhos ou natação com a cabeça submersa.

Como medida preventiva, autoridades sanitárias recomendam evitar mergulhar a cabeça em água doce não tratada e utilizar prendedores nasais ou tubos respiratórios em esportes aquáticos praticados nesses locais. A presença do microrganismo na água não significa que todos os banhistas serão infectados: a preocupação se concentra em situações nas que a água entra em profundidade pelo nariz, alcançando a região olfatória.

Especialistas orientam que o aparecimento de dor de cabeça intensa, febre alta, náusea, vômito ou alteração neurológica após banho em água doce justifica avaliação médica imediata, com informação sobre o local e a data do contato com a água. Como os sintomas iniciais podem ser confundidos com meningite bacteriana, o histórico de exposição recente é fundamental para a suspeita clínica.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.