Mistério evolutivo no Texas: descoberta mudou completamente a percepção sobre a origem dos insetos

A transição dos ancestrais dos insetos da água para a terra costuma ser vista como um salto evolutivo, mas a descoberta do Chosha praecursor sugere que esse processo foi, na verdade, uma lenta hesitação. O animal, que viveu há cerca de 324 milhões de anos, apresenta um paradoxo anatômico: possui a estrutura de um inseto moderno, mas mantém fileiras de apêndices abdominais que funcionam como remos, características típicas de crustáceos.
Os fósseis foram recuperados em xistos argilosos calcários no oeste do Texas, EUA. A preservação ocorreu dentro de concreções, que impediram a decomposição e o esmagamento dos tecidos. Através de imagens de visualização por polarização cruzada, os pesquisadores corrigiram uma classificação anterior: espécimes que eram considerados larvas de crustáceos são, na verdade, fêmeas adultas de insetos.
|Característica
|Detalhe Anatômico
|Dimensões
|Corpo de 32 mm (até 50 mm com cauda e cerci)
|Locomoção Terrestre
|Seis pernas torácicas
|Locomoção Aquática
|Apêndices em forma de remo (do 1º ao 9º segmento abdominal)
|Reprodução
|Presença de ovopositor desenvolvido
O biólogo Andrey Voroshylov explica que a existência dessas estruturas demonstra que traços primitivos de ancestrais crustáceos persistiram mesmo após a consolidação de características fundamentais dos insetos, como a configuração de seis pernas no tórax.
A análise geológica indica que o C. praecursor habitava deltas de águas rasas. Enquanto os remos abdominais permitiam o deslocamento na água, as seis pernas torácicas possibilitavam a movimentação em solos costeiros úmidos. O animal ocupava, portanto, um nicho ecológico intermediário.
Estima-se que sua dieta fosse baseada em húmus, vegetação em decomposição e esporos de fungos. Ao atuar como consumidor e decompositor, a espécie ajudou a reciclar nutrientes em ecossistemas terrestres que ainda estavam em fase inicial de complexidade.
A descoberta preenche um vazio de aproximadamente 80 milhões de anos no registro paleontológico, situando-se entre os primeiros hexápodes (há 405 milhões de anos) e a explosão de diversidade do Carbonífero superior. Junto a achados na Escócia e Illinois, o C. praecursor define uma linhagem de "insetos tronco".
Esse registro prova que a simplificação do corpo — a redução de múltiplas pernas para seis membros especializados no tórax — foi gradual. À medida que a dependência da natação diminuía, os apêndices abdominais atrofiavam, tornando a locomoção terrestre mais eficiente e permitindo que o abdômen se especializasse em funções digestivas e reprodutivas. Além disso, o ovopositor desenvolvido sugere que a capacidade de depositar ovos em locais protegidos surgiu precocemente, facilitando a colonização de microambientes terrestres variados.
Os resultados, publicados na revista Nature, detalham a rota de colonização da terra, mas deixam em aberto a extensão da distribuição dessas formas anfíbias e quais gatilhos ecológicos específicos forçaram os insetos a abandonar definitivamente as adaptações aquáticas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.