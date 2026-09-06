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Mistério evolutivo no Texas: descoberta mudou completamente a percepção sobre a origem dos insetos

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A transição dos ancestrais dos insetos da água para a terra costuma ser vista como um salto evolutivo, mas a descoberta do Chosha praecursor sugere que esse processo foi, na verdade, uma lenta hesitação. O animal, que viveu há cerca de 324 milhões de anos, apresenta um paradoxo anatômico: possui a estrutura de um inseto moderno, mas mantém fileiras de apêndices abdominais que funcionam como remos, características típicas de crustáceos.

Окаменелость стрекозы в камне
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окаменелость стрекозы в камне

Os fósseis foram recuperados em xistos argilosos calcários no oeste do Texas, EUA. A preservação ocorreu dentro de concreções, que impediram a decomposição e o esmagamento dos tecidos. Através de imagens de visualização por polarização cruzada, os pesquisadores corrigiram uma classificação anterior: espécimes que eram considerados larvas de crustáceos são, na verdade, fêmeas adultas de insetos.

Característica Detalhe Anatômico
Dimensões Corpo de 32 mm (até 50 mm com cauda e cerci)
Locomoção Terrestre Seis pernas torácicas
Locomoção Aquática Apêndices em forma de remo (do 1º ao 9º segmento abdominal)
Reprodução Presença de ovopositor desenvolvido

O biólogo Andrey Voroshylov explica que a existência dessas estruturas demonstra que traços primitivos de ancestrais crustáceos persistiram mesmo após a consolidação de características fundamentais dos insetos, como a configuração de seis pernas no tórax.

O equilíbrio entre dois mundos

A análise geológica indica que o C. praecursor habitava deltas de águas rasas. Enquanto os remos abdominais permitiam o deslocamento na água, as seis pernas torácicas possibilitavam a movimentação em solos costeiros úmidos. O animal ocupava, portanto, um nicho ecológico intermediário.

Estima-se que sua dieta fosse baseada em húmus, vegetação em decomposição e esporos de fungos. Ao atuar como consumidor e decompositor, a espécie ajudou a reciclar nutrientes em ecossistemas terrestres que ainda estavam em fase inicial de complexidade.

A descoberta preenche um vazio de aproximadamente 80 milhões de anos no registro paleontológico, situando-se entre os primeiros hexápodes (há 405 milhões de anos) e a explosão de diversidade do Carbonífero superior. Junto a achados na Escócia e Illinois, o C. praecursor define uma linhagem de "insetos tronco".

Esse registro prova que a simplificação do corpo — a redução de múltiplas pernas para seis membros especializados no tórax — foi gradual. À medida que a dependência da natação diminuía, os apêndices abdominais atrofiavam, tornando a locomoção terrestre mais eficiente e permitindo que o abdômen se especializasse em funções digestivas e reprodutivas. Além disso, o ovopositor desenvolvido sugere que a capacidade de depositar ovos em locais protegidos surgiu precocemente, facilitando a colonização de microambientes terrestres variados.

Os resultados, publicados na revista Nature, detalham a rota de colonização da terra, mas deixam em aberto a extensão da distribuição dessas formas anfíbias e quais gatilhos ecológicos específicos forçaram os insetos a abandonar definitivamente as adaptações aquáticas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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