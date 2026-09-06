Gata Maine Coon surpreende a internet ao nascer com 25 dedos

Uma gatinha Maine Coon chamada Nyx chamou a atenção nas redes sociais por apresentar uma característica genética rara: ela possui 25 dedos nas patas. Enquanto a maioria dos felinos nasce com 18, a pequena Nyx apresenta seis dedos em cada pata traseira, seis em uma das patas dianteiras e um dedo extra em uma almofada separada na outra pata frontal.

Photo: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Essa condição é conhecida como polidactilia. Trata-se de uma mutação genética que ocorre com frequência considerável na raça Maine Coon, atingindo até 40% dos exemplares da raça.

Historicamente, gatos polidáctilos eram valorizados por marinheiros em rotas comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá durante o século XIX. Acreditava-se que as patas maiores proporcionavam melhor equilíbrio no convés durante tempestades e tornavam os animais caçadores de ratos mais eficientes.

No caso de Nyx, a tutora relata que a gatinha se locomove normalmente. A estrutura das patas, característica de ancestrais adaptados a climas frios, pode facilitar a movimentação em superfícies como a neve.