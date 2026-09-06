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Mocho Twiggy: a ave que viralizou por parecer um robô dos anos 70

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Um mocho chamado Twiggy ganhou destaque nas redes sociais por causa do seu modo peculiar de piscar e de seu olhar fixo. A ave vive no refúgio Bellowing Acres, onde foi acolhida devido a uma deformação nas patas que a impediria de caçar e sobreviver sozinha na natureza.

Сова
Photo: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сова

Vídeos do animal levaram internautas a compará-lo ao brinquedo Furby. O ritmo do piscar e a expressividade dos olhos criam a impressão de um boneco mecânico ou de um robô de parques temáticos dos anos 70.

Essa aparência ocorre devido à anatomia da espécie. Embora pareçam redondos, os olhos do mocho têm formato tubular, o que otimiza a captação de luz para a visão noturna. Como os globos oculares são fixos nas órbitas, a ave precisa girar a cabeça para alterar o ângulo de visão.

O sistema visual dessas aves é altamente desenvolvido, com uma capacidade de visão noturna 100 vezes superior à dos seres humanos. Para ilustrar a proporção, se um mocho tivesse o tamanho de uma pessoa, seus olhos teriam a dimensão de toranjas.

Atualmente, Twiggy recebe cuidados constantes e dieta controlada pelos tratadores do refúgio.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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