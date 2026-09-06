O animal que parece cão mas canta como pássaro: filhotes nascem na Inglaterra

O Zoológico de Chester, na Inglaterra, registrou o nascimento de cinco filhotes de cachorro-de-arbusto (Speothos venaticus). Os filhotes, que fisicamente lembram cães robustos e pequenos, emitem um estalido agudo semelhante ao canto de pássaros. Foi esse som que alertou os cuidadores sobre a sobrevivência da ninhada, enquanto os pais, Molly e Charlie, mantinham a prole isolada no covil.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кустарниковая собака в лесу

Originários da América Central e do Sul, esses predadores são classificados pela IUCN como "quase ameaçados". Esta avaliação data de 2011, mas a situação atual é pressionada pela perda de habitats, oscilações climáticas e a transmissão de doenças entre diferentes espécies.

O nascimento em cativeiro visa combater o "gargalo genético". Quando a população selvagem reduz drasticamente, os sobreviventes tornam-se geneticamente homogêneos, o que torna a espécie vulnerável a patógenos ou mudanças ambientais por falta de diversidade imunológica e adaptativa.

Zoológicos europeus mantêm, por isso, uma "população de segurança". Esse reserva genética serve como banco de dados biológicos para evitar a endogamia — que causa doenças hereditárias e reduz a viabilidade dos filhotes — e pode atuar como fonte de reposição caso a população nas florestas sul-americanas atinja níveis críticos.

Os filhotes já começaram a sair do covil para explorar o ambiente com os pais e irmãos e, em breve, iniciarão a transição do leite materno para alimentos sólidos.