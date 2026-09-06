Parasita cerebral em águas residenciais: o que foi observado na Índia

O Conselho Indiano de Pesquisas Médicas (ICMR) identificou que a água de poços no estado de Kerala está associada ao desenvolvimento de meningoencefalite amebiana. A infecção ocorre por meio do contato direto ou do consumo de água contaminada por um parasita altamente perigoso.

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A doença é causada pela ameba Naegleria fowleri. O micro-organismo entra no corpo através da cavidade nasofaríngea e migra para o cérebro, provocando a sua destruição. Esta infecção é caracterizada por uma progressão rápida e taxas de letalidade extremamente elevadas.

A descoberta é a primeira evidência científica de que as fontes de água utilizadas por inúmeras famílias rurais em Kerala para beber, higiene e necessidades domésticas podem não ser seguras. O estudo alerta que a dependência de poços nessas regiões mantém o risco de novos surtos elevado.

Especialistas recomendam o reforço imediato do monitoramento da qualidade da água em áreas rurais e a implementação de medidas de saneamento e purificação para conter a propagação do parasita.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.