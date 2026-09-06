Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Parasita cerebral em águas residenciais: o que foi observado na Índia

Sociedade » Incidentes

O Conselho Indiano de Pesquisas Médicas (ICMR) identificou que a água de poços no estado de Kerala está associada ao desenvolvimento de meningoencefalite amebiana. A infecção ocorre por meio do contato direto ou do consumo de água contaminada por um parasita altamente perigoso.

Индия
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Индия

A doença é causada pela ameba Naegleria fowleri. O micro-organismo entra no corpo através da cavidade nasofaríngea e migra para o cérebro, provocando a sua destruição. Esta infecção é caracterizada por uma progressão rápida e taxas de letalidade extremamente elevadas.

A descoberta é a primeira evidência científica de que as fontes de água utilizadas por inúmeras famílias rurais em Kerala para beber, higiene e necessidades domésticas podem não ser seguras. O estudo alerta que a dependência de poços nessas regiões mantém o risco de novos surtos elevado.

Especialistas recomendam o reforço imediato do monitoramento da qualidade da água em áreas rurais e a implementação de medidas de saneamento e purificação para conter a propagação do parasita.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Mulher
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Mulher
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Carros
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Mais populares
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo

Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.

Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
Três acessórios que transformam qualquer visual em luxuoso
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Range Rover lança SUV elétrico com carregamento ultra-rápido e capacidade para transpor rios
Urso-polar vs Orca: quem domina o Ártico com o derretimento do gelo?
Couro substitui gabardine como material estrutural para capas de outono
Couro substitui gabardine como material estrutural para capas de outono
últimos materiais
Parasita cerebral em águas residenciais: o que foi observado na Índia
O mistério da gramínea Eragrostis pilosa em túmulos da Idade do Bronze
Metrô de Ekaterimburgo reduz tarifa para quem usar pagamento por biometria
Empresas na Crimeia contratam estudantes antes da formatura para suprir vácuo técnico
Crise na China força Volkswagen a reduzir produção anual para 9 milhões de veículos
Infecções parasitárias em escolas e creches: quais sinais podem ser ignorados
Estudo associa dieta rica em ultraprocessados a maior incidência de câncer de próstata
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Infecção no sangue: novo método reduz tempo de diagnóstico para nove horas
Consumo de ultraprocessados e depressão: quando a química no prato importa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.