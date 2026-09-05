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Retorno às aulas em Portugal: a crise silenciosa que paralisou a rede viária nas grandes cidades

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Gargalos escolares travam mobilidade urbana em Portugal

O retorno às aulas em setembro provoca o colapso sistemático do trânsito nas cidades portuguesas, especialmente nos picos das 8h20 e 17h00. A saturação das vias não é um problema isolado dos arredores das escolas, mas um fator que gera estrangulamentos em toda a rede viária urbana.

Город Фару, Португалия
Photo: commons.wikimedia.org by Husond, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Фару, Португалия

Falhas de infraestrutura e segurança

A ausência de planeamento logístico nas zonas escolares é apontada como a causa principal do caos. A maioria das instituições de ensino não possui baias de drop-off (embarque e desembarque rápido), vias de descompressão ou vagas de rotação fiscalizadas. Essa carência obriga as famílias a utilizarem o automóvel particular como única alternativa segura, já que crianças do primeiro ciclo não possuem autonomia para utilizar transportes públicos ou atravessar cruzamentos complexos sozinhas.

A situação cria riscos críticos de segurança, expondo estudantes ao fluxo de veículos, ônibus e condutores sob estresse, enquanto as soluções governamentais e municipais costumam se limitar a intervenções pontuais, como a instalação de pilaretes ou a mobilização da polícia para gestão de crises.

Propostas para otimização do fluxo

Para resolver a raiz do problema, defende-se que o transporte escolar seja tratado como infraestrutura básica de mobilidade urbana, e não como uma responsabilidade privada de cada família. Entre as medidas sugeridas para reduzir a frota de carros nas ruas estão:

  • Criação de micro-redes de shuttles elétricos sob demanda, com atuação hiperlocal;
  • Implementação de acompanhantes certificados para as crianças;
  • Integração desses serviços aos passes sociais existentes.

Estima-se que a implementação de rotas sustentáveis e integradas poderia retirar de 20 a 30 veículos do asfalto a cada quinze minutos, reduzindo a pressão sobre os quarteirões escolares e devolvendo a fluidez ao tráfego urbano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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