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Anel com inscrição de Pôncio Pilatos gera debate entre historiadores

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Um anel de liga de cobre encontrado na fortaleza de Herodium tornou-se o centro de um debate intenso entre historiadores. O objeto carrega a inscrição em grego ΠΙΛΑΤO, o que levou a diferentes interpretações sobre se a peça pertenceu a Pôncio Pilatos ou se a frase possui outro significado.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O artefato permaneceu em depósitos desde a década de 1960, sendo revelado ao público apenas em 2018. Inicialmente, a hipótese era de que a inscrição indicava a posse direta de Pilatos ou de seu círculo íntimo. No entanto, em 2023, pesquisadores contestaram essa tese, argumentando que a imagem de um vaso no anel divide a inscrição, transformando a leitura em duas palavras distintas e eliminando a ligação com o procurador.

Uma terceira perspectiva é defendida por Catherine Bonetto, historiadora da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Para a pesquisadora, a inscrição não é um código, mas sim um erro de tradução cometido pelo artesão ao tentar adaptar o texto ao relevo do vaso.

O ponto central da divergência reside na letra "O". No grego antigo, existem duas variantes: o omicron e o omega, que diferem na duração do som. Bonetto argumenta que tradutores iniciantes da época frequentemente confundiam os dois símbolos por serem visualmente semelhantes. Se esse erro ocorreu, a inscrição original pretendida seria ΠΙΛΑΤΩ, que não indica o nome próprio, mas sim a forma dativa: "para Pilatos".

Essa leitura altera a provável identidade do dono da peça. Se o anel era destinado "a Pilatos", ele teria sido usado por um subordinado ou escravo como um sinete para selar documentos e materiais enviados ao chefe.

A composição do material reforça essa tese. A liga de cobre era considerada um metal barato na antiguidade, improvável de ser utilizada por um alto funcionário romano em um anel pessoal. Assim, o objeto deixa de ser visto como um pertence direto da figura bíblica para se tornar um registro do funcionamento administrativo da Judeia romana.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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