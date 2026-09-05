Urso-polar vs Orca: quem domina o Ártico com o derretimento do gelo?

O recuo do gelo ártico está forçando o encontro de dois dos maiores predadores do Norte: o urso-polar e a orca. Enquanto o urso depende de superfícies congeladas para caçar focas, a orca domina as águas abertas, onde sua velocidade e coordenação em grupo são determinantes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Косатки в океане

Na água, o urso-polar torna-se um nadador lento, vulnerável a predadores marinhos. Já as orcas evitam áreas com gelo denso, preferindo espaços livres para aplicar suas estratégias de caça. Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, as orcas são seletivas com a dieta; atacar um urso-polar envolve riscos de ferimentos graves, tornando presas como belugas e focas opções energeticamente mais vantajosas.

O aquecimento global altera essa dinâmica. Com o derretimento do gelo, os ursos nadam distâncias maiores, expondo-se em mar aberto. Embora existam registros de cetáceos em latitudes incomuns, não há evidências de que as orcas tenham transformado os ursos em alvos sistemáticos. Casos isolados de restos de ursos encontrados em estômagos de orcas são interpretados por biólogos como consumo de carcaças (necrofagia), e não como ataques deliberados.

O zoólogo Dmitry Melnikov observa que as táticas de caça das orcas raramente visam predadores terrestres. Para o cetáceo, o urso-polar é um alvo agressivo e com estrutura óssea complexa, o que não justifica o gasto energético do ataque.

Capacidades comparativas:

Urso-polar: Habita o gelo marinho e o litoral; atinge até 6 km/h na água; utiliza a tática de emboscada solitária em buracos no gelo.

Habita o gelo marinho e o litoral; atinge até 6 km/h na água; utiliza a tática de emboscada solitária em buracos no gelo. Orca: Habita o oceano aberto e polínias; atinge até 55 km/h; utiliza o cerco coordenado em grupo.

A perda de território dos ursos gera outras consequências, como a concorrência direta por focas e o surgimento de híbridos, como o grolar. A zoopsicóloga Elena Vorobyova pontua que o estresse ambiental altera os hábitos dos animais, forçando o urso a entrar em áreas dominadas por caçadores marinhos, criando situações de risco.

No ambiente aquático, a orca possui vantagem absoluta devido ao tamanho, força da mordida e manobrabilidade. O urso-polar, por sua vez, permanece o predador dominante sobre a superfície sólida do gelo.