Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico

O Oceano Pacífico registrou um fenômeno raro: a coexistência simultânea de três ciclones tropicais potentes, batizados de Lowell, Karina e Marie. A atividade foi capturada pela câmera EPIC do satélite DSCOVR, posicionada a quase 1,6 milhão de quilômetros da Terra. O registro é incomum por mostrar a presença conjunta de furacões de categorias 4 e 5 na mesma região.

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Enquanto o Pacífico enfrentava esse cenário, o Atlântico permaneceu atípico. Até o início de setembro de 2026, o nordeste do Pacífico teve 15 tempestades nomeadas e seis furacões. No mesmo período, o Atlântico registrou apenas cinco tempestades, sem que nenhuma se tornasse um furacão completo.

Essa diferença ocorre devido ao El Niño, fenômeno que aquece as águas do centro e do leste do Pacífico. Esse calor fornece a energia necessária para que os ciclones cresçam e ganhem intensidade. No Atlântico, porém, o El Niño altera a circulação atmosférica e gera o chamado cisalhamento do vento — mudanças bruscas na velocidade e direção do vento em diferentes altitudes —, que desestabiliza e impede a formação de furacões.

A disparidade foi medida pelo Índice de Energia Acumulada (ACE), que calcula a força e a duração das tempestades. No Pacífico, o índice ficou 50% acima da média. Já no Atlântico, o valor foi de apenas 4,4 unidades, representando 9% do esperado para a época.

A única exceção relevante no Atlântico foi a tempestade tropical Edward, que atingiu a Louisiana e o Texas, registrando até 61 centímetros de chuva em algumas áreas.

O comportamento do clima em 2026 valida as previsões feitas na primavera, confirmando que o El Niño desloca a intensidade da temporada de furacões de um hemisfério para o outro.