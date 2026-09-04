A ciência explica a lentidão extrema do bicho-preguiça

A lentidão extrema dos bichos-preguiça, que intrigou biólogos por décadas, tem origem em ajustes profundos no DNA. Uma equipe internacional de pesquisadores do Brasil, Alemanha e Reino Unido identificou que o modo de economia de energia da espécie Choloepus didactylus (preguiça-de-dois-dedos) está programado a nível molecular.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ленивец на дереве

O animal passa até 18 horas por dia dormindo e mantém movimentos mínimos quando acordado. Ao comparar o genoma da preguiça com o de tamanduás e tatus, os cientistas encontraram sequências únicas de DNA chamadas transposons. Esses "genes saltadores" conseguem se deslocar dentro do genoma, criando novas combinações genéticas. Esse processo ocorreu de forma ativa nos últimos 30 milhões de anos, logo após a espécie ter se separado de seus ancestrais comuns com outros xenartros.

Esses elementos móveis no DNA indicam que a espécie desenvolveu caminhos genéticos alternativos. Essas vias permitem que o organismo mantenha suas funções vitais mesmo com um consumo de energia criticamente baixo.

A análise também revelou particularidades nas mitocôndrias, as estruturas responsáveis pela produção de energia nas células. Enquanto a maioria dos mamíferos depende de mitocôndrias altamente ativas para a termorregulação e movimentos rápidos, as células da preguiça operam com uma demanda de recursos mínima. Mutações no genoma consolidaram esse ritmo lento, tornando-o a norma biológica do animal.

Para compensar a baixa atividade dessas estruturas celulares, a espécie desenvolveu sistemas de reserva. Esse mecanismo protege o animal contra a exaustão energética, permitindo a sobrevivência em ambientes de selva onde a dieta, baseada em folhas, oferece poucos nutrientes.

Além da adaptação biológica, o impacto da interação entre animais e habitat manifesta-se de outras formas. Em Londres, no parque Paradise Fields, cinco castores construíram cascatas de represas que funcionaram como esponjas naturais, evitando alagamentos no metrô da cidade. A alteração no ambiente favoreceu o retorno de peixes aos riachos e, consequentemente, atraiu aves e morcegos.

A biologia da preguiça reflete uma estratégia de sobrevivência rígida: a baixa caloria da dieta forçou a evolução de um metabolismo lento, apoiado pelos genes saltadores e mitocôndrias de baixa atividade. Como consequência, o animal possui uma massa muscular 30% menor do que outros mamíferos de tamanho similar. Essa característica limita a regulação térmica, tornando a espécie dependente do calor constante das florestas tropicais, já que o frio representa um risco fatal.