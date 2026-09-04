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Animais mais perigosos da Rússia: o risco não vem de onde se imagina

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O medo instintivo de ursos ou lobos é comum, mas as estatísticas de acidentes na Rússia revelam que o perigo real muitas vezes vem de animais menos óbvios. Pequenos vetores de doenças e ungulados em rodovias causam significativamente mais mortes do que os grandes predadores da taiga.

Медведь на велосипеде в цирке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медведь на велосипеде в цирке

Predadores e serpentes: o que dizem os números

Embora o urso pardo seja visto como o animal mais perigoso, os dados mostram que, nos últimos 17 anos, houve mais de 130 mortes causadas por eles na Rússia, resultando em uma média de 7 a 8 vítimas por ano. Para a extensão do país, esses casos são isolados, embora ganhem grande visibilidade midiática.

"Ataques de ursos e lobos geralmente ocorrem para proteger a prole ou por fome, mas predadores saudáveis tendem a evitar humanos. O risco aumenta quando o comportamento dos lobos muda devido à raiva", explica o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov.

Serpentes venenosas também não lideram a lista de perigo. A picada de víboras é dolorosa, mas a probabilidade de óbito é mínima, com poucas mortes registradas anualmente, concentradas principalmente em regiões ao sul.

Alces: a ameaça nas estradas

Apesar de serem herbívoros pacíficos na floresta, os alces são protagonistas em acidentes rodoviários. Anualmente, registram-se cerca de 700 colisões com ungulados na Rússia. Em 2023, esses acidentes causaram 92 mortes — quase dez vezes mais do que as vítimas de ursos no mesmo período.

O perigo reside na massa do animal: um corpo de 600 kg, com pernas altas, atinge diretamente o para-brisa e esmaga o teto do veículo no momento do impacto. O risco é intensificado durante as migrações sazonais.

Carrapatos: o vetor mais letal

O carrapato é o animal mais mortal da Rússia. A picada em si não é grave, mas as doenças transmitidas, como a encefalite, matam dezenas de pessoas anualmente — 46 óbitos registrados apenas em 2024. Além disso, milhares de pessoas contraem a doença de Lyme (borreliose), que pode evoluir para formas crônicas afetando o sistema nervoso e as articulações.

"Diferente de grandes animais, o carrapato é imperceptível. Sua saliva contém anestésico, impedindo que a pessoa sinta a picada. Ninfas de poucos milímetros são quase invisíveis nas roupas, mas já podem infectar", afirma o médico veterinário Maxim Lazarev.

Mudanças climáticas estão expandindo a área de atuação desses aracnídeos, levando a encefalite a regiões como a Iaquútia. Da mesma forma, a aranha caracurto começou a migrar para latitudes mais ao norte.

Cães e riscos infecciosos

Cães representam um risco cotidiano com mais de 230 mil registros de mordidas por ano. O maior perigo é a raiva, que, sem vacinação imediata, é letal. O volume de incidentes com cães supera drasticamente qualquer interação com predadores selvagens.

"Estresse ou adaptação inadequada podem gerar agressividade. É essencial corrigir hábitos do animal a tempo para evitar acidentes", ressalta a zoopsicóloga Elena Vorobeva.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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