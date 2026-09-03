O segredo por trás do pequeno bolso frontal das calças jeans

O pequeno bolso inserido no compartimento frontal direito do jeans é frequentemente confundido com um detalhe meramente decorativo ou um porta-moedas. Na realidade, esse elemento surgiu há 150 anos com uma função técnica específica: proteger objetos de valor em condições extremas de trabalho.
No século XIX, durante a expansão dos garimpos, os trabalhadores dependiam de relógios de bolso para controlar o tempo. Por serem peças frágeis e caras, guardá-las nos bolsos principais — junto a ferramentas, moedas ou pregos — resultava em riscos no vidro e danos ao mecanismo interno.
Para solucionar o problema, em 1873, foi introduzido um compartimento minúsculo, com o diâmetro exato para acomodar os cronômetros da época. Segundo Ksenia Anisimova, a manutenção desse detalhe preserva a autenticidade dos modelos clássicos, que servem de base para os cortes atuais.
Com a substituição dos relógios de bolso por dispositivos de pulso, o bolso tornou-se um resquício histórico. Atualmente, ele é adaptado para carregar itens pequenos, como pendrives, palhetas de guitarra ou chaves.
No entanto, há um alerta quanto ao excesso de carga. Andrey Korneev observa que a atenção aos detalhes na escolha da roupa contribui para visuais mais harmônicos, mas sobrecarregar esse pequeno espaço pode deformar a costura e comprometer a estética da peça, independentemente da tendência da coleção.
A durabilidade do jeans depende diretamente de hábitos de uso e manutenção. Alguns erros comuns podem reduzir a vida útil da peça:
Darya Nikitina pontua que a indústria revisita constantemente a abordagem ao denim, propondo novas formas de combinar tecidos e ferragens.
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A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.