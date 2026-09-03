Consumo moderado de café e a saúde do coração: o que dizem os dados

Muitas pessoas sentem certa ansiedade ao notar que a pressão arterial sobe após tomar café. Esse efeito, no entanto, costuma ser passageiro. Em indivíduos saudáveis, a cafeína pode provocar um aumento temporário nos níveis pressóricos que dura apenas alguns minutos, reação mais evidente em quem não consome a bebida regularmente.
Essa resposta varia conforme a sensibilidade de cada organismo. Um aumento leve e momentâneo da pressão após a xícara não indica uma patologia. Já para quem convive com a hipertensão diagnosticada, a orientação é moderar a ingestão de cafeína, embora a interrupção total do hábito não seja necessariamente obrigatória para todos os casos.
O consumo moderado, estimado entre 3 e 4 xícaras por dia, apresenta associações positivas com a saúde cardiovascular, estando relacionado a um risco menor de insuficiência cardíaca e acidentes vasculares cerebrais (AVC).
É importante distinguir a reação imediata da doença crônica: a cafeína não causa hipertensão arterial sistêmica. O surgimento da pressão alta está ligado a outros fatores, como predisposição genética, estresse crônico, comorbidades e hábitos de vida.
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