Cão-guia consegue prever desmaios com minutos de antecedência

Imagine a situação: você está prestes a desmaiar, mas tem exatamente sete minutos para encontrar um lugar seguro, sentar e pedir ajuda. Para Megan, residente do condado de Surrey, na Inglaterra, esse intervalo de tempo é a diferença entre um susto e uma tragédia. Esse suporte vem de Rowley, um labrador preto de nove anos que atua como cão-guia e assistente médico.

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Megan convive com um quadro complexo de saúde que inclui a doença de Crohn, dificuldades de locomoção, perda auditiva em um dos ouvidos e visão reduzida. Essas condições tornam tarefas simples, como sair de casa, um desafio constante. Rowley, no entanto, tornou-se a peça central de sua autonomia.

O cão demonstra uma habilidade específica: a capacidade de detectar a proximidade de um ataque antes que Megan perca a consciência. Em oito anos de parceria, Rowley já emitiu mais de seis mil alertas desse tipo. Além disso, o animal atua fisicamente para evitar que a tutora entre em vias públicas em momentos de desorientação visual, puxa o cordão de emergência em banheiros adaptados durante desmaios e abre a porta para as equipes de emergência.

Essa assistência permitiu que Megan reintegrasse sua vida social e profissional. Desde 2018, ela trabalha na Coalizão de Pessoas com Deficiência de Surrey, onde ministra treinamentos de conscientização, lidera grupos de apoio mútuo e atua em campanhas por direitos civis.

A parceria também extrapolou o suporte médico. Juntos, Megan e Rowley realizaram atividades voluntárias que arrecadaram mais de dez mil libras para instituições de caridade. A dupla chegou a subir as montanhas Snowdon e Ben Nevis, e Rowley acompanhou Megan durante a Maratona de Londres, percorrida por ela em uma cadeira de rodas.

Devido à sua trajetória, Rowley foi homenageado pela PDSA, organização britânica que reconhece a dedicação de animais. O cão deve se aposentar em outubro de 2026, ao completar dez anos.

O caso de Rowley evidencia a diferença entre o suporte intuitivo de um animal de estimação e a função de um cão de assistência profissional. Enquanto o primeiro oferece companhia e conforto, o segundo passa por treinamento rigoroso para sinalizar condições médicas específicas, permitindo que a pessoa tome medidas preventivas antes de atingir uma fase crítica.

A PDSA, que mantém a premiação desde 1943, também opera uma rede de quarenta clínicas veterinárias no Reino Unido. No último ano, a organização prestou assistência a mais de 339 mil pessoas e 422 mil animais, partindo da premissa de que limitações financeiras não devem impedir o cuidado com os pets.