Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O custo invisível de ter um cavalo: do feno ao ferrageamento

Sociedade » Curiosidades

Manter um cavalo exige um planejamento financeiro rigoroso, com custos que podem se assemelhar a parcelas de um financiamento imobiliário. Além do valor de compra, o proprietário deve arcar com despesas mensais recorrentes com alimentação, cuidados veterinários e profissionais especializados. Para cavalos de esporte, o investimento anual pode atingir a casa dos milhões de rublos.

Лошадь
Photo: unsplash.com by Greg Rosenke is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лошадь

Custos mensais de manutenção

Em Vladivostok, o pacote básico de serviços para um cavalo comum — que inclui a estadia (pensionato), fornecimento de forragem para a baia, limpeza regular e alimentação — começa em 30 mil rublos por mês. Este valor, no entanto, não é fixo e pode variar.

Segundo Pavel Smirnov, em entrevista à Pravda.Ru, é fundamental prever uma reserva para imprevistos. Ele ressalta que a organização do comportamento dos animais no estábulo exige não apenas recursos financeiros, mas o cumprimento rigoroso de uma rotina, o que impacta diretamente a saúde mental do animal.

Dieta e normas alimentares

Devido à fisiologia do animal, há a necessidade de grandes volumes de volumosos. Em média, um cavalo consome cerca de 15 kg de feno por dia, totalizando mais de 5,5 toneladas anuais. A inclusão de complexos vitamínicos e suplementos específicos eleva o custo final da dieta.

Cuidados com os cascos e ferrageamento

Os cascos exigem limpeza regular, geralmente a cada 45 dias. O procedimento básico custa entre 2 e 5 mil rublos. Já o ferrageamento completo possui um valor mais elevado, podendo gerar um gasto anual de até 100 mil rublos com o ferrador.

Elena Vorobyova explicou à Pravda.Ru que o cuidado adequado reflete na longevidade do animal. Ela destaca que a tranquilidade do cavalo durante a higiene depende da qualificação do profissional e da compreensão da psicologia do animal.

Especificidades de cavalos esportivos

Para animais de alto rendimento, o orçamento aumenta consideravelmente. Além da estadia, somam-se os custos com o bereitor (treinador/cuidador), acompanhamento veterinário, treinos e taxas de torneios. O custo total de manutenção de um cavalo esportivo pode chegar a 2,4 milhões de rublos por ano.

Oleg Martynov, em conversa com o Pravda.Ru, pontuou que fatores de estresse, como a reação instintiva a predadores, podem prejudicar o desempenho esportivo. Segundo ele, um treinamento adequado é essencial para minimizar esses riscos.

Resumo de despesas e particularidades

  • Feno: A partir de 5,5 toneladas por ano.
  • Ferrador: Limpeza de cascos a cada 45 dias.
  • Esporte: Custos que podem atingir 200 mil rublos mensais.

Dúvidas comuns sobre a criação

Qual o valor de compra?
Um cavalo de passeio pode ser adquirido a partir de 150 mil rublos, mas o custo de manutenção do primeiro ano costuma equivaler ao valor do próprio animal.

É necessário estudar os cuidados antes da compra?
Sim. O proprietário precisa compreender as bases do comportamento animal para monitorar a saúde do pet.

É possível economizar na alimentação?
Não. A redução na qualidade do feno ou a ausência de vitaminas pode causar doenças graves e elevar os custos com tratamentos médicos.

O clima influencia a manutenção?
Na região de Primorye, o clima ameno favorece o turismo equestre, mas exige vigilância constante sobre as pastagens e proteção contra oscilações de umidade.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mulher
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Mulher
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Mais populares
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque

Uma nova tendência de volume transforma a aparência dos fios rapidamente através de um acessório estratégico que simula a densidade dos cachos.

Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Beauty Bomb lança linha de rímel com quatro fórmulas específicas
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Astrônomos identificam exoplaneta massivo com alta concentração de água
Técnicas de beleza para criar visuais sofisticados sem habilidades profissionais
Técnicas de beleza para criar visuais sofisticados sem habilidades profissionais
últimos materiais
Carne do plov seca? A técnica de selagem que preserva os sucos
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Gigantes invisíveis: as criaturas massivas que habitam as profundezas
Peixe frito seco? O truque da cebola ralada que garante a suculência
3 erros comuns que deixam a panqueca de fermento sem a porosidade ideal
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Rastro cósmico: como a madeira antiga registra explosões solares violentas
Japão além de Tóquio: cidades menores para fugir das multidões
Preços de gasolina impulsionam alta da inflação na Rússia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.