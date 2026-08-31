O custo invisível de ter um cavalo: do feno ao ferrageamento

Manter um cavalo exige um planejamento financeiro rigoroso, com custos que podem se assemelhar a parcelas de um financiamento imobiliário. Além do valor de compra, o proprietário deve arcar com despesas mensais recorrentes com alimentação, cuidados veterinários e profissionais especializados. Para cavalos de esporte, o investimento anual pode atingir a casa dos milhões de rublos.

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Custos mensais de manutenção

Em Vladivostok, o pacote básico de serviços para um cavalo comum — que inclui a estadia (pensionato), fornecimento de forragem para a baia, limpeza regular e alimentação — começa em 30 mil rublos por mês. Este valor, no entanto, não é fixo e pode variar.

Segundo Pavel Smirnov, em entrevista à Pravda.Ru, é fundamental prever uma reserva para imprevistos. Ele ressalta que a organização do comportamento dos animais no estábulo exige não apenas recursos financeiros, mas o cumprimento rigoroso de uma rotina, o que impacta diretamente a saúde mental do animal.

Dieta e normas alimentares

Devido à fisiologia do animal, há a necessidade de grandes volumes de volumosos. Em média, um cavalo consome cerca de 15 kg de feno por dia, totalizando mais de 5,5 toneladas anuais. A inclusão de complexos vitamínicos e suplementos específicos eleva o custo final da dieta.

Cuidados com os cascos e ferrageamento

Os cascos exigem limpeza regular, geralmente a cada 45 dias. O procedimento básico custa entre 2 e 5 mil rublos. Já o ferrageamento completo possui um valor mais elevado, podendo gerar um gasto anual de até 100 mil rublos com o ferrador.

Elena Vorobyova explicou à Pravda.Ru que o cuidado adequado reflete na longevidade do animal. Ela destaca que a tranquilidade do cavalo durante a higiene depende da qualificação do profissional e da compreensão da psicologia do animal.

Especificidades de cavalos esportivos

Para animais de alto rendimento, o orçamento aumenta consideravelmente. Além da estadia, somam-se os custos com o bereitor (treinador/cuidador), acompanhamento veterinário, treinos e taxas de torneios. O custo total de manutenção de um cavalo esportivo pode chegar a 2,4 milhões de rublos por ano.

Oleg Martynov, em conversa com o Pravda.Ru, pontuou que fatores de estresse, como a reação instintiva a predadores, podem prejudicar o desempenho esportivo. Segundo ele, um treinamento adequado é essencial para minimizar esses riscos.

Resumo de despesas e particularidades

Feno: A partir de 5,5 toneladas por ano.

A partir de 5,5 toneladas por ano. Ferrador: Limpeza de cascos a cada 45 dias.

Limpeza de cascos a cada 45 dias. Esporte: Custos que podem atingir 200 mil rublos mensais.

Dúvidas comuns sobre a criação

Qual o valor de compra?

Um cavalo de passeio pode ser adquirido a partir de 150 mil rublos, mas o custo de manutenção do primeiro ano costuma equivaler ao valor do próprio animal.

É necessário estudar os cuidados antes da compra?

Sim. O proprietário precisa compreender as bases do comportamento animal para monitorar a saúde do pet.

É possível economizar na alimentação?

Não. A redução na qualidade do feno ou a ausência de vitaminas pode causar doenças graves e elevar os custos com tratamentos médicos.

O clima influencia a manutenção?

Na região de Primorye, o clima ameno favorece o turismo equestre, mas exige vigilância constante sobre as pastagens e proteção contra oscilações de umidade.