Gigantes invisíveis: as criaturas massivas que habitam as profundezas

A densidade da água permite que criaturas marinhas ignorem as limitações gravitacionais que restringem o crescimento de animais terrestres. Essa característica possibilita que mamíferos e colônias de invertebrados alcancem dimensões que, em alguns casos, superam até os maiores gigantes pré-históricos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Синий кит

O baleia-azul detém o recorde de animal mais massivo da história da Terra, com comprimento de 30 metros e peso que chega a 190 toneladas. Apesar do porte, alimenta-se de krill, filtrando toneladas de pequenos crustáceos através de placas de barbas. Segundo o médico veterinário Maxim Lazarev, a distribuição da massa no ambiente aquático impede que os órgãos internos sofram a pressão crítica do próprio peso, algo impossível em terra firme.

Em 2020, pesquisadores registraram na costa da Austrália um sifonóforo gigante de aproximadamente 45 metros. O organismo não é um indivíduo único, mas uma colônia de zooides, onde cada elemento desempenha funções específicas, como locomoção, alimentação ou reprodução, formando uma estrutura em espiral.

A cnidária цианея, conhecida como "juba de leão", destaca-se pelos tentáculos que podem atingir entre 15 e 36 metros. Essas fibras, equipadas com células urticantes, funcionam como uma rede flutuante para capturar plâncton e peixes pequenos em águas frias.

Entre os peixes, a tubarão-baleia é a maior espécie atual, alcançando 18 metros. Alimenta-se de plâncton e possui um padrão de manchas na pele exclusivo, que serve como uma identidade biológica para monitoramento sem a necessidade de chips. O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov descreve o animal como uma máquina biológica de filtragem, caracterizada por um comportamento calmo.

O lula-colossal é o invertebrado mais pesado, com até 500 quilos. Por muito tempo, a espécie foi conhecida apenas por fragmentos encontrados no estômago de cachalotes, mas registros recentes de indivíduos vivos em seu habitat natural revelam mais sobre a anatomia dos predadores abissais.

O cachalote utiliza a ecolocalização para caçar em escuridão total, mergulhando a mais de 3 quilômetros de profundidade em busca de lulas gigantes. O animal possui o maior cérebro do planeta, ferramenta essencial para a navegação em profundidades extremas.

A peixe-lua (Mola mola) apresenta um formato discoide e pode pesar até 2,7 toneladas, como exemplificado por um espécime encontrado nos Açores. A zoopsicóloga Elena Vorobeva explica que a pele densa e a forma do corpo são especializações que protegem o animal contra predadores e parasitas durante suas longas migrações em busca de medusas.

A diferença de tamanho entre espécies marinhas e terrestres ocorre porque a força de empuxo da água reduz a carga sobre o esqueleto, permitindo o desenvolvimento de grandes massas musculares. Para medir esses animais em profundidades onde o homem não chega, a ciência utiliza veículos remotamente operados com medidores a laser.