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Como eram os habitantes de uma cidade medieval engolida por um lago?

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Antropólogos recriaram a aparência física de dois habitantes de uma cidade medieval submersa nas profundezas do lago Issyk-Kul. A reconstrução facial foi possível após a análise de remanescentes humanos extraídos de sepulturas que permaneceram sob a água por séculos, revelando traços da população que viveu durante o auge do Estado Caraquenida.

Раскопки в пустыне Гоби
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Раскопки в пустыне Гоби

O assentamento, datado entre os séculos X e XIII, situava-se em um ponto estratégico de rotas que conectavam o Oriente ao Ocidente. Escavações subaquáticas identificaram ruínas de edifícios construídos com tijolos cozidos e de adobe, incluindo estruturas administrativas e religiosas, como mesquitas, madraças e minaretes. Estima-se que a cidade tenha sido engolida pelas águas há cerca de 600 anos devido a cataclismos naturais que alteraram o nível do lago.

Entre os achados, destacam-se dois esqueletos em bom estado de conservação: um jovem de aproximadamente 18 anos e uma mulher com idade estimada entre 32 e 35 anos. Ambos foram enterrados seguindo o rito islâmico, que na época não previa o uso de caixões.

A análise craniana revelou características predominantes do tipo mongoloide em ambos os indivíduos. No caso do jovem, foram identificados também traços europeioides. Para os pesquisadores, essa composição biológica confirma a hipótese de que a região, atravessada pela Rota da Seda, era um ponto de intensa miscigenação entre diferentes povos.

Além da aparência, os dados arqueológicos permitiram traçar o perfil socioeconômico da comunidade. Os habitantes levavam uma vida sedentária baseada na agricultura e na horticultura, cultivando principalmente cevada, trigo e painço para sobreviver ao clima montanhoso da região.

A reconstrução das faces foi realizada por meio da técnica de reconstrução plástica, onde camadas de materiais que imitam os tecidos moles são aplicadas sobre a base do crânio, respeitando a espessura muscular média.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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