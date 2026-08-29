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Base biológica da aversão alimentar a insetos é revelada

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A aversão ao consumo de insetos entre as populações da Eurásia Setentrional tem uma base genética: a dificuldade biológica de digerir a quitina, principal componente do exoesqueleto desses animais. A descoberta foi feita por biólogos da Universidade Pompeu Fabra.

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Photo: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram o tártaro dentário de 745 indivíduos da espécie Homo sapiens que viveram predominantemente no norte da Eurásia. As amostras mais antigas datam de aproximadamente 33 mil anos. A análise do DNA preservado no tártaro revelou que os antigos europeus consumiam insetos de forma rara e episódica.

O estudo focou nos genes responsáveis pela produção da quitinase, a enzima que quebra a quitina. A equipe identificou mutações nas populações da Eurásia Setentrional que reduzem a eficiência da absorção dos exoesqueletos de insetos. Essa característica genética persiste nos habitantes da região há cerca de nove mil anos.

Essa adaptação biológica reflete a disponibilidade de recursos conforme a zona climática. Enquanto nas regiões tropicais a biomassa de insetos é vasta e serve como fonte estável de proteína, nas regiões setentrionais a quantidade é menor. Nesses climas, o gasto energético para encontrar e coletar insetos superaria o benefício nutricional, o que levou à perda gradual da capacidade de digerir a quitina.

O trabalho, publicado na revista Science Advances, estabelece a base biológica das preferências alimentares de diferentes povos. Contudo, os autores ressaltam que a genética não é o único fator para a aversão alimentar, já que aspectos culturais e sociais também moldam a dieta humana atual.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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