Moradores da República da Chuvashia terão acesso a coleções e programas educativos do Museu do Hermitage, em São Petersburgo, após a assinatura de um acordo de cooperação entre o chefe da região, Oleg Nikolaev, e o diretor do museu, Mikhail Piotrovsky.
A parceria estabelece um formato sistemático de interação que abrange a pesquisa científica, a formação de profissionais e a organização de exposições. Na prática, a medida permite que especialistas de museus da Chuvashia realizem estágios e acessem fundos do Hermitage para estudos, reduzindo a dependência de viagens constantes para a capital do norte.
O cronograma de atividades inclui as seguintes frentes:
|Área
|Ação prevista
|Exposições
|Projeto "Dias do Hermitage na Chuvashia" em 2027
|Educação
|Visitas de 500 estudantes da Chuvashia ao museu em São Petersburgo
|Qualificação
|Estágios para funcionários de museus regionais
As exposições de 2027 serão sediadas no Museu Nacional da Chuvashia e no Museu Estadual de Arte da Chuvashia. A programação do evento já está sendo elaborada por historiadores da arte.
Oleg Nikolaev afirmou que a parceria facilitará o estudo da história do Estado russo por meio dos arquivos do museu. Mikhail Piotrovsky destacou que a visita a museus é um componente essencial para a formação da identidade de quem vive na Rússia, enfatizando a importância de levar crianças a esses espaços.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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