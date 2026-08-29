Parceria cultural aproxima residentes da Chuvashia dos tesouros do Hermitage

Moradores da República da Chuvashia terão acesso a coleções e programas educativos do Museu do Hermitage, em São Petersburgo, após a assinatura de um acordo de cooperação entre o chefe da região, Oleg Nikolaev, e o diretor do museu, Mikhail Piotrovsky.

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A parceria estabelece um formato sistemático de interação que abrange a pesquisa científica, a formação de profissionais e a organização de exposições. Na prática, a medida permite que especialistas de museus da Chuvashia realizem estágios e acessem fundos do Hermitage para estudos, reduzindo a dependência de viagens constantes para a capital do norte.

O cronograma de atividades inclui as seguintes frentes:

Área Ação prevista Exposições Projeto "Dias do Hermitage na Chuvashia" em 2027 Educação Visitas de 500 estudantes da Chuvashia ao museu em São Petersburgo Qualificação Estágios para funcionários de museus regionais

As exposições de 2027 serão sediadas no Museu Nacional da Chuvashia e no Museu Estadual de Arte da Chuvashia. A programação do evento já está sendo elaborada por historiadores da arte.

Oleg Nikolaev afirmou que a parceria facilitará o estudo da história do Estado russo por meio dos arquivos do museu. Mikhail Piotrovsky destacou que a visita a museus é um componente essencial para a formação da identidade de quem vive na Rússia, enfatizando a importância de levar crianças a esses espaços.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.