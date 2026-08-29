O gigante russo: por que o urso da Kamchatka tende a ser maior que o Grizzly?

O urso-pardo da Kamchatka e o grizzly da América do Norte, embora pertençam à mesma espécie (Ursus arctos), desenvolveram táticas de combate, massas corporais e estruturas esqueléticas distintas devido ao isolamento geográfico e às condições ambientais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гризли и бурый медведь

Enquanto o grizzly é conhecido por um temperamento mais reativo, o espécime da Kamchatka destaca-se pelas dimensões físicas. A zoopsicóloga Elena Vorobyova explica que a agressividade do grizzly costuma ser uma resposta à alta competição por recursos escassos em seu habitat, o que o leva a atacar primeiro para intimidar rivais.

A diferença de peso é um fator determinante. Um grizzly adulto pesa, em média, entre 250 kg e 350 kg. Já o urso da Kamchatka inicia sua média em 400 kg, podendo machos maduros ultrapassar os 600 kg ou 700 kg antes da hibernação. Essa disparidade transforma o urso russo em uma força de impacto superior em confrontos diretos.

Anatomicamente, os dois animais possuem especializações diferentes. O grizzly apresenta uma giba característica nos ombros — um conjunto muscular que funciona como alavanca para potenciar golpes com as patas dianteiras e facilitar a escavação. O urso da Kamchatka possui um biotipo mais compacto, com força concentrada na caixa torácica e em um esqueleto robusto.

Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, as patas do urso da Kamchatka funcionam como ganchos poderosos, adaptados para segurar presas em correntes fortes de água, o que garante vantagem em situações de agarre e luta corporal (clinch).

No arsenal de ataque, o grizzly possui garras mais longas, chegando a 13 cm, porém frequentemente desgastadas. O urso da Kamchatka tem garras menores (entre 8 cm e 10 cm), mas mais afiadas e curvadas. Além disso, o crânio do animal russo é mais largo, com uma crista sagital que permite a fixação de músculos mastigatórios mais fortes, resultando em uma mordida capaz de esmagar ossos com maior facilidade.

Essa robustez física está ligada à dieta. O acesso constante ao salmão durante a desova fornece ao urso da Kamchatka uma quantidade massiva de proteínas animais. Em contrapartida, o grizzly depende mais de vegetais e pequenos roedores. O veterinário Oleg Martynov ressalta que a alimentação baseada em salmão reflete diretamente na densidade óssea e na força muscular, tornando o animal mais resistente que aquele alimentado predominantemente por raízes e frutas.

Em resumo, as principais diferenças observadas são:

Massa: O urso da Kamchatka é, em média, de 150 kg a 200 kg mais pesado.

O urso da Kamchatka é, em média, de 150 kg a 200 kg mais pesado. Combate: O grizzly aposta em golpes rápidos; o da Kamchatka em força bruta e imobilização.

O grizzly aposta em golpes rápidos; o da Kamchatka em força bruta e imobilização. Mordida: O espécime russo possui crânio mais largo e maior pressão mandibular.

O espécime russo possui crânio mais largo e maior pressão mandibular. Proteção: O urso da Kamchatka apresenta pele mais espessa (até 30 mm) e pelagem mais densa, que atua como amortecedor contra ataques.