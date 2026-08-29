O gigante russo: por que o urso da Kamchatka tende a ser maior que o Grizzly?

O urso-pardo da Kamchatka e o grizzly da América do Norte, embora pertençam à mesma espécie (Ursus arctos), desenvolveram táticas de combate, massas corporais e estruturas esqueléticas distintas devido ao isolamento geográfico e às condições ambientais.
Enquanto o grizzly é conhecido por um temperamento mais reativo, o espécime da Kamchatka destaca-se pelas dimensões físicas. A zoopsicóloga Elena Vorobyova explica que a agressividade do grizzly costuma ser uma resposta à alta competição por recursos escassos em seu habitat, o que o leva a atacar primeiro para intimidar rivais.
A diferença de peso é um fator determinante. Um grizzly adulto pesa, em média, entre 250 kg e 350 kg. Já o urso da Kamchatka inicia sua média em 400 kg, podendo machos maduros ultrapassar os 600 kg ou 700 kg antes da hibernação. Essa disparidade transforma o urso russo em uma força de impacto superior em confrontos diretos.
Anatomicamente, os dois animais possuem especializações diferentes. O grizzly apresenta uma giba característica nos ombros — um conjunto muscular que funciona como alavanca para potenciar golpes com as patas dianteiras e facilitar a escavação. O urso da Kamchatka possui um biotipo mais compacto, com força concentrada na caixa torácica e em um esqueleto robusto.
Segundo o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov, as patas do urso da Kamchatka funcionam como ganchos poderosos, adaptados para segurar presas em correntes fortes de água, o que garante vantagem em situações de agarre e luta corporal (clinch).
No arsenal de ataque, o grizzly possui garras mais longas, chegando a 13 cm, porém frequentemente desgastadas. O urso da Kamchatka tem garras menores (entre 8 cm e 10 cm), mas mais afiadas e curvadas. Além disso, o crânio do animal russo é mais largo, com uma crista sagital que permite a fixação de músculos mastigatórios mais fortes, resultando em uma mordida capaz de esmagar ossos com maior facilidade.
Essa robustez física está ligada à dieta. O acesso constante ao salmão durante a desova fornece ao urso da Kamchatka uma quantidade massiva de proteínas animais. Em contrapartida, o grizzly depende mais de vegetais e pequenos roedores. O veterinário Oleg Martynov ressalta que a alimentação baseada em salmão reflete diretamente na densidade óssea e na força muscular, tornando o animal mais resistente que aquele alimentado predominantemente por raízes e frutas.
Em resumo, as principais diferenças observadas são:
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