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Resíduos de cacau em vasos antigos revelam redes de troca pré-colombianas extensas

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Habitantes do leste da América do Norte consumiam cacau entre os séculos XI e XII, centenas de anos antes da chegada dos europeus. A descoberta foi feita a partir da análise de fragmentos de cerâmica encontrados no assentamento de Etowa, na atual Geórgia (EUA), e publicada no periódico PLOS One.

Какао-бобы
Photo: Собственная работа by СуперМану, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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O cacau é uma planta tropical que não cresce na maior parte da América do Norte. Por isso, a presença de resíduos da planta em regiões temperadas indica a existência de redes de troca a longas distâncias. Embora resíduos de cacau já tivessem sido identificados no cânion de Chaco, no Novo México, não havia evidências anteriores para a cultura Mississippiana, que ocupava as terras a leste do rio Mississipi.

Os pesquisadores analisaram três fragmentos de vasos de Etowa, um centro importante da cultura Mississippiana. As peças estudadas datam dos séculos XI e XII, período em que a população local iniciava a construção dos primeiros montículos de terra em plataforma.

A cerâmica já havia sido testada anteriormente, mas os métodos da época não conseguiam distinguir as substâncias do cacau daquelas presentes no azevinho (*Ilex vomitoria*). O azevinho é uma planta nativa do sudeste da América do Norte usada por povos indígenas para preparar uma bebida rica em cafeína. Por essa semelhança química, acreditava-se anteriormente que os resíduos nos vasos eram de azevinho.

O novo exame laboratorial identificou sequências genéticas únicas em dois dos três vasos, permitindo confirmar que se tratava de cacau. No entanto, a quantidade de DNA preservado foi insuficiente para determinar a variedade da planta, a região exata de origem ou o trajeto exato que o produto percorreu até chegar a Etowa.

O historiador da ciência Sergey Belov observa que o estudo é relevante por fornecer uma evidência arqueológica direta do uso do cacau fora de seu habitat natural, enquanto as conclusões sobre as rotas de comércio permanecem como hipóteses a serem validadas por novas descobertas.

Os autores sugerem que o cacau pode ter chegado ao leste dos atuais Estados Unidos vindo da América Central, seja via norte do México ou através de assentamentos no sudoeste da América do Norte. Embora não existam provas materiais do caminho exato, o fato de o produto ter alcançado Etowa revela que as redes de intercâmbio na América pré-colombiana eram muito mais extensas do que se imaginava. A reconstrução dessas rotas dependerá de novas amostras e estudos genéticos complementares.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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