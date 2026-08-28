Aquecimento do Lago Baikal desafia tendências mundiais de temperatura

O Lago Baikal apresentou em 2025 uma temperatura na camada superficial de água 0,5 °C superior à média de 1.912 grandes corpos hídricos monitorados globalmente. Os dados foram divulgados pelo fundo "Lago Baikal", com base no programa de pesquisa "Ponto № 1".

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny Озеро Байкал

O ano de 2025 foi classificado como um dos três períodos mais quentes desde o início das observações meteorológicas. O relatório detalha a diferença entre os métodos de coleta de dados:

Dados de satélite: Para os 1.912 lagos monitorados, a temperatura superficial em 2025 ficou 0,31 °C acima da média do período entre 1995 e 2020.

Para os 1.912 lagos monitorados, a temperatura superficial em 2025 ficou 0,31 °C acima da média do período entre 1995 e 2020. Medições diretas: Em 38 lagos, o desvio foi de 0,7 °C acima da média global histórica.

O comportamento térmico do Baikal é caracterizado por instabilidade e não segue linearmente as tendências mundiais. Em 2022, a superfície do lago aqueceu 4 °C a menos que as médias globais. Já entre 2023 e 2024, houve uma inversão, com excesso de 2 °C, chegando ao diferencial de 0,5 °C registrado em 2025.

O climatologista Pavel Lebedev afirmou à Pravda.Ru que a variação do Baikal demonstra que a dependência exclusiva de satélites é insuficiente, sendo necessária a continuidade de medições diretas de campo para compreender os processos reais.

A precisão das previsões ecológicas enfrenta riscos devido à redução da rede de estações de observação global, que caiu de 38 para 25 pontos de medição.

O monitoramento no Baikal é realizado pelo projeto "Ponto № 1", a série de observações ecológicas contínuas mais longa da ciência russa, iniciada em 1945. As coletas ocorrem semanalmente no assentamento de Bolshie Koty, a 2,7 quilômetros da margem e sobre uma profundidade de aproximadamente 800 metros. O trabalho é conduzido pela estação biológica da Universidade Estadual de Irkutsk, com financiamento privado viabilizado pelo fundo "Lago Baikal" após a crise de 2016, abrangendo a análise de zooplâncton e parâmetros físico-químicos da água.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.