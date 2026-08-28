O escândalo com Kanye West: Rússia propõe proibir venda de ingressos antes de confirmar viabilidade de eventos

A União dos Consumidores da Rússia propôs alterações nas regras de venda de ingressos para eventos de massa para evitar que organizadores comercializem entradas sem ter a viabilidade do evento confirmada. As sugestões foram encaminhadas à Duma Estatal, ao Conselho da Federação e ao Ministério da Cultura.

O ponto central da proposta é a proibição do início das vendas antes da confirmação total de todos os acordos com artistas, autoridades e locais de realização. Atualmente, a legislação não impede a venda antecipada de ingressos mesmo sem as devidas homologações.

A iniciativa surge após um impasse envolvendo shows do rapper Kanye West em São Petersburgo. No caso citado, as vendas para apresentações nos dias 10 e 11 de outubro na Gazprom Arena começaram em 17 de agosto. Contudo, em 24 de agosto, o estádio informou que o contrato com a agência Say Agency não havia sido assinado, impossibilitando a realização do evento, enquanto os organizadores mantinham a afirmação de que o show ocorreria.

A União dos Consumidores também questiona a existência de ingressos "não reembolsáveis". Pela regra atual, o organizador pode retirar o direito ao reembolso do espectador ao oferecer descontos, mesmo que simbólicos, de 1%. A entidade solicita a revogação total dessa norma ou a implementação de critérios rígidos de notificação ao cliente sobre tal condição.

As regras atuais de reembolso variam conforme a categoria do ingresso:

Ingresso comum: Reembolso de 100% se a solicitação ocorrer mais de 10 dias antes do evento.

Reembolso de 100% se a solicitação ocorrer mais de 10 dias antes do evento. Ingresso promocional: Não reembolsável em caso de desistência do espectador.

Não reembolsável em caso de desistência do espectador. Qualquer categoria: Reembolso de 100% se o show for cancelado ou adiado.

Em São Petersburgo, eventos com mais de 300 participantes exigem a aprovação do Comitê de Cultura, etapa que, segundo a proposta, é frequentemente ignorada por organizadores no momento do lançamento das vendas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.