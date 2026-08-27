Estudo associa horários irregulares de alimentação a maior risco de óbito

Horários das refeições e risco de mortalidade

O momento em que as pessoas fazem suas refeições diárias pode impactar a expectativa de vida e o risco de morte prematura. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong indica que desvios de um cronograma alimentar específico elevam a probabilidade de óbito por diversas causas, incluindo doenças cardiovasculares. Os achados foram publicados no European Journal of Clinical Nutrition.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с мясом и овощами

Desenho do estudo e população

A pesquisa utilizou um modelo de coorte populacional baseado em dados do projeto americano NHANES, abrangendo o período entre 1999 e 2018. A amostra incluiu mais de 31 mil indivíduos com 40 anos ou mais (idade média de 57,9 anos). Os dados sobre o horário das refeições foram coletados via questionários de 24 horas, enquanto as informações de mortalidade foram extraídas de um registro nacional de óbitos. Durante o acompanhamento médio de 8,6 anos, foram registrados 7.129 falecimentos.

Impacto dos horários na sobrevivência

O menor risco de morte foi identificado em pessoas que realizavam a primeira refeição entre 7h e 8h e a última entre 19h e 20h. Alterações nesses intervalos mostraram correlação com o aumento dos riscos:

Primeira refeição após as 12h: o risco de morte por todas as causas subiu 1,29 vez.

o risco de morte por todas as causas subiu 1,29 vez. Primeira refeição entre 8h e 10h: o risco aumentou 1,10 vez.

o risco aumentou 1,10 vez. Última refeição após a meia-noite: a probabilidade de morte subiu 1,27 vez.

Quanto à expectativa de vida, a análise revelou que, ao atingirem os 50 anos, a vida média era reduzida em 2,46 anos para quem comia a primeira refeição após o meio-dia, e em 2,35 anos para quem jantava após a meia-noite.

Análise biológica e limitações

O biólogo Andrey Voroshylov observa que essas dependências geralmente estão ligadas a distúrbios nos ritmos circadianos do organismo. O deslocamento do regime alimentar pode interferir nos processos metabólicos e no sistema cardiovascular, embora experimentos controlados sejam necessários para estabelecer uma relação de causa e efeito direta.

Embora o estudo detalhe a relação entre comportamento alimentar e longevidade, os dados dependem de questionários, o que pode introduzir imprecisões. Próximas etapas de pesquisa devem avaliar como mudanças no cronograma alimentar ao longo da vida afetam a mortalidade em diferentes faixas etárias.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.