Atlântida russa: vestígios de civilização soviética são preservados no fundo de reservatório

O que resta da 'Atlântida Russa' sob as águas do reservatório de Rybinsk?

Nas profundezas do reservatório de Rybinsk, sob camadas de gelo e água, repousam os vestígios de uma civilização sacrificada em nome da industrialização soviética. A cidade de Mologa, centenas de aldeias e mosteiros antigos não desapareceram completamente; a água doce atuou como um agente conservante para pavimentos de pedra, fundações de mansões e altares de igrejas.

Photo: Own work by Legioner2016, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тетюши, Волга

Atualmente, mergulhadores exploram esse abismo para documentar o estado da cidade, que se torna visível apenas em períodos de seca extrema ou durante a visibilidade ideal do inverno.

A decisão técnica por trás do desaparecimento de Mologa

Com uma história de 800 anos, mencionada em crônicas desde 1149, Mologa era, até meados da década de 1930, um centro comercial desenvolvido, composto por templos de pedra, uma prefeitura e centenas de residências. O destino da região foi selado com a criação do complexo hidrelétrico de Rybinsk.

Originalmente, a cidade não deveria ser submersa. Contudo, para aumentar a potência da usina hidrelétrica (GES), o projeto foi alterado, elevando o nível do reservatório. Essa decisão resultou na inundação de uma área de 4,5 mil quilômetros quadrados. O processo de realocação de 150 mil pessoas durou quatro anos, envolvendo a evacuação de 700 aldeias e 50 templos.

Avaliação do especialista: Segundo o ecologista Denis Polyakov, projetos dessa magnitude possuem um sentido ambivalente: se por um lado geraram energia para o país, por outro causaram a perda irreparável de camadas culturais, demonstrando como a ação antropogênica altera permanentemente a paisagem de regiões inteiras.

Métodos de exploração e achados arqueológicos

As expedições da Sociedade Geográfica Russa ocorrem predominantemente no inverno. A escolha do período justifica-se por fatores ópticos: quando o gelo sela a superfície e a neve derrete, a luz solar penetra na água, criando a iluminação necessária. No verão, a floração da água e o levantamento de sedimentos reduzem a visibilidade a zero, impossibilitando o trabalho.

As explorações identificaram estruturas significativas, como a mansão Ilovna, do conde Musin-Pushkin, onde foram localizadas escadarias de pedra, arcos na orla e as fundações da casa principal. Embora os andares superiores tenham sido demolidos antes da inundação, as partes inferiores, com até um metro de altura, permanecem preservadas. Outros achados incluem moedas das eras de Ivan, o Terrível, e de Alexandre II, além de um fragmento de sino com a imagem de São Nicolau.

Comentário do pesquisador: "No fundo, encontramos objetos que literalmente congelaram no tempo", afirmou o arqueólogo Pavel Sinitsyn, destacando que a seca ou a diminuição do nível dos rios permite o acesso a arquivos que eram considerados perdidos.

Além disso, foram encontrados adegas de vinho na mansão Borisogleb, com garrafas do final do século XIX ainda lacradas, e vestígios de templos com partes do altar preservadas nas aldeias de Vetrino e Leontyevskoye.

Conservação material e desmistificação

Existe a lenda de que Mologa se preservou intacta, como a cidade mística de Kitezh. No entanto, a realidade técnica é que as casas de madeira foram desmontadas e as construções de pedra foram implodidas antes do enchimento do reservatório. Apesar disso, fundações robustas e porões resistiram às explosões e à água. O exemplo mais notável é a catedral Bogoyavlensky, que só foi destruída na quarta tentativa de implosão.

Avaliação do especialista: De acordo com o geólogo Aleksey Trofimov, a água conserva pedra e madeira devido à ausência de oxigênio, retardando processos que destruiriam o tijolo em poucas décadas na superfície.

Objeto de Estudo Estado de Conservação Fundações de mansões Preservadas até 1 metro de altura; alvenaria visível Altares de igrejas Limites de três altares claramente identificáveis Objetos cotidianos Moedas e metais com relevos legíveis Garrafas de vinho Exemplares intactos do século XIX

Quanto à acessibilidade, as ruínas situam-se a 30 quilômetros de Rybinsk, tornando impossível a visão a partir da margem. Apenas em casos de queda crítica do nível da água é que o topo das fundações e fragmentos de pavimentação emergem.

Perguntas frequentes sobre a cidade de Mologa

Por que a cidade foi inundada?

A motivação foi a construção da GES de Rybinsk para suprir a demanda energética de Moscou e centros industriais, elevando a capacidade da estação para 330 MW.

É possível visitar a cidade atualmente?

Não há acesso livre. A observação dos remanescentes exige equipamentos de mergulho ou a ocorrência de raros recuos na linha d'água.

Existem relatos de pessoas que permaneceram na cidade?

Existem lendas sobre 294 residentes que teriam se recusado a sair, mas não há confirmações documentais nos arquivos do NKVD; a maioria da população foi oficialmente evacuada.

Atualmente, embora os monumentos sofram a ação de correntes profundas e do gelo, a ausência de contato com o ar protege metais e pedras da corrosão acelerada, mantendo a cidade como um objeto de alto valor para a arqueologia subaquática. A principal limitação permanece a visibilidade sazonal, que define as janelas de estudo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.